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      В УГКЦ ответили на просьбу Филарета отказаться от службы в Софии Киевской

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      В УГКЦ ответили на просьбу Филарета отказаться от службы в Софии Киевской
      В УГКЦ ответили на просьбу Филарета отказаться от службы в Софии Киевской / Фото из открытых источников

      В Украинской греко-католической церкви ответили на призыв бывшего главы УПЦ КП Филарета не проводить литургию в Софии Киевской в начале апреля. Окончательного решения на этот счет нет.

      О проведении службы еще нет окончательного решения, сообщает департамент информации Украинской греко-католической церкви.

      Читайте также: Могут ли женщины ходить в церковь без платка: ответ ПЦУ

      Бывший глава УПЦ КП считает, что намерение провести в этом храме литургию именно 7 апреля "необычное явление" и может вызвать неоднозначную реакцию и сопротивление со стороны православных.

      Там также пояснили, что руководствуются нормами национального законодательства и "с уважением относятся к чувствам наших православных братьев".

      До тех пор, пока руководители церкви не обсудят спорные вопросы, официальные комментарии не предоставляются,
      – сообщили в департаменте информации церкви.

      Отметим, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку. Там ответили, что блаженнейший Святослав сейчас находится за границей, но с письмом ознакомился. Личная встреча руководителей Церквей планируется после возвращения его в Украину.

      Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что о единении между двумя церквями можно будет говорить тогда, когда восстановится евхаристическое общение между Римом и Константинополем. Кроме того, пока в УГКЦ не видят переходов верующих к Православной церкви Украины.

      Хотя кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор, в Софии проводят богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Филарет Религия Православная церковь Украины УГКЦ Епифаний
      Источник: 24 Канал
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