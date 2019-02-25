В УГКЦ ответили на просьбу Филарета отказаться от службы в Софии Киевской

В Украинской греко-католической церкви ответили на призыв бывшего главы УПЦ КП Филарета не проводить литургию в Софии Киевской в начале апреля. Окончательного решения на этот счет нет.

О проведении службы еще нет окончательного решения, сообщает департамент информации Украинской греко-католической церкви.

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Бывший глава УПЦ КП считает, что намерение провести в этом храме литургию именно 7 апреля "необычное явление" и может вызвать неоднозначную реакцию и сопротивление со стороны православных.

Там также пояснили, что руководствуются нормами национального законодательства и "с уважением относятся к чувствам наших православных братьев".

До тех пор, пока руководители церкви не обсудят спорные вопросы, официальные комментарии не предоставляются,

– сообщили в департаменте информации церкви.

Отметим, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку. Там ответили, что блаженнейший Святослав сейчас находится за границей, но с письмом ознакомился. Личная встреча руководителей Церквей планируется после возвращения его в Украину.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что о единении между двумя церквями можно будет говорить тогда, когда восстановится евхаристическое общение между Римом и Константинополем. Кроме того, пока в УГКЦ не видят переходов верующих к Православной церкви Украины.

Хотя кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор, в Софии проводят богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.