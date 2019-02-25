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      В УГКЦ відповіли на прохання Філарета відмовитися від служби в Софії Київській

      1906 Читать новость на русском
      В УГКЦ відповіли на прохання Філарета відмовитися від служби в Софії Київській
      В УГКЦ відповіли на прохання Філарета відмовитися від служби в Софії Київській / Фото з відкритих джерел

      В Українській греко-католицькій церкві відповіли на заклик колишнього глави УПЦ КП Філарета не проводити літургію в Софії Київській на початку квітня. Остаточного рішення щодо цього немає.

      Щодо проведення служби ще немає остаточного рішення, повідомляє департамент інформації Української греко-католицької церкви.

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      Колишній глава УПЦ КП вважає, що намір провести у цьому храмі літургію саме 7 квітня "незвичне явище" і може викликати неоднозначну реакцію та супротив з боку православних

      Там також пояснили, що керуються нормами державного законодавства та "з повагою ставиться до почуттів наших православних братів".

      До тих пір, поки очільники Церков не обговорять спірні питання, офіційні коментарі не надаватимуться,
      – повідомили у департаменті інформації церкви.

      Зазначимо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній надіслав листа главі Української греко-католицької церкви Святославу Шевчуку. Там відповіли, що блаженніший Святослав наразі перебуває закордоном, але з листом ознайомився. Особиста зустріч очільників Церков планується після повернення його до України.

      Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що про єднання між двома церквами можна буде говорити тоді, коли відновиться євхаристичне спілкування між Римом і Константинополем. Окрім того, поки в УГКЦ не бачать переходів вірян до Православної церкви України.

      Хоча кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор, в Софії проводять богослужіння у дні великих християнських свят та в дні великих історичних свят для українського народу.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Новини політики УГКЦ Православна церква України Релігія Філарет Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
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