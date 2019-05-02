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      В Украине снова начали выдавать биометрические паспорта

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      Сегодня возобновляют работу центры "Паспортный сервис", которые выдают биометрические документы
      Сегодня возобновляют работу центры "Паспортный сервис", которые выдают биометрические документы / Фото из открытых источников

      Со 2 мая в Украине возобновили работу центры "Паспортный сервис", которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов.

      Ранее государственное предприятие "Документ" сообщало, что все центры "Паспортный сервис" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы с 17:00 27 апреля. Поэтому, не могли оформить или получить такие биометрические документы, как заграничный паспорт, ID-карта, а также вид на временное и постоянное проживание.

      Читайте также: В Украине поднимут стоимость оформления биометрических паспортов: цены

      В "Документе" прекращение работы "Паспортного сервиса" объяснили техническими причинами. По словам пресс-службы предприятия, они проводили работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

      Однако уже с 8:00 2 мая "Паспортный сервис" заработал снова, поэтому теперь украинцы без проблем смогут оформить любой биометрический документ.

      С 11 июня 2017 года заработал безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Чтобы им воспользоваться необходимо иметь собственный заграничный биометрический паспорт, страховку и определенное количество денег с собой, которое каждая страна определяет отдельно. С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. По состоянию на январь 2018 года, безвизовые поездки в страны ЕС совершили более 2 миллионов украинцев.

      ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТАХ В УКРАИНЕ:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Безвизовый режим ID-карты
      Источник: 24 канал
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