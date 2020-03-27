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      В Украину ввозили некачественные лекарства и тесты-подделки для выявления коронавируса

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      СБУ разоблачила торговцев некачественными тестами на коронавирус / UА News

      Сотрудники СБУ задержали преступную группировку, которая импортировала в Украину некачественные лекарства и тесты для диагностики COVID-19. Продукцию прятали в контейнерах с одеждой, прибывающих из Турции.

      Тесты для выявления коронавируса и медпрепараты онкологической группы транспортировали вне таможенного контроля и не соблюдая правильного температурного режима. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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      Поддельные лекарства привезли из Турции / Фото СБУ

      Торговцы подделками реализовали продукцию через интернет без всякой разрешительной документации и развозили лично клиентам. Склад разместили в одном из подвалов в столице.


      Оперативники изъяли товара на 1 миллион гривен / Фото СБУ

      В целом правоохранители изъяли продукции более чем на 1 миллион гривен. Сейчас оперативники разыскивают всех лиц, причастных к преступной схеме.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Контрабанда Лекарства СБУ Коронавирус в Украине Новости Украины
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