В Украину ввозили некачественные лекарства и тесты-подделки для выявления коронавируса
Сотрудники СБУ задержали преступную группировку, которая импортировала в Украину некачественные лекарства и тесты для диагностики COVID-19. Продукцию прятали в контейнерах с одеждой, прибывающих из Турции.
Тесты для выявления коронавируса и медпрепараты онкологической группы транспортировали вне таможенного контроля и не соблюдая правильного температурного режима. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.
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Поддельные лекарства привезли из Турции / Фото СБУ
Торговцы подделками реализовали продукцию через интернет без всякой разрешительной документации и развозили лично клиентам. Склад разместили в одном из подвалов в столице.
Оперативники изъяли товара на 1 миллион гривен / Фото СБУ
В целом правоохранители изъяли продукции более чем на 1 миллион гривен. Сейчас оперативники разыскивают всех лиц, причастных к преступной схеме.
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