В Україну ввозили неякісні ліки та тести-підробки для виявлення коронавірусу

Співробітники СБУ затримали злочинну групу, що імпортувала в Україну неякісні ліки та тести для діагностики COVID-19. Продукцію ховали в контейнерах з одягом, що прибував з Туреччини.

Тести для виявлення коронавірусу та медпрепарати онкологічної групи транспортували поза митним контролем та не дотримуючись правильного температурного режиму. Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України.

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Підроблені ліки привезли з Туреччини / Фото СБУ

Торговці підробками реалізували продукцію через інтернет без жодної дозвольної документації та розвозили особисто клієнтам. Склад розташували в одному з підвалів у столиці.



Оперативники вилучили товару на 1 мільйон гривень / Фото СБУ

Загалом правоохоронці вилучили продукції на понад 1 мільйон гривень. Наразі оперативники розшукують всіх осіб, причетних до злочинної схеми.