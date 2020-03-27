В Україну ввозили неякісні ліки та тести-підробки для виявлення коронавірусу
Співробітники СБУ затримали злочинну групу, що імпортувала в Україну неякісні ліки та тести для діагностики COVID-19. Продукцію ховали в контейнерах з одягом, що прибував з Туреччини.
Тести для виявлення коронавірусу та медпрепарати онкологічної групи транспортували поза митним контролем та не дотримуючись правильного температурного режиму. Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України.
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Підроблені ліки привезли з Туреччини / Фото СБУ
Торговці підробками реалізували продукцію через інтернет без жодної дозвольної документації та розвозили особисто клієнтам. Склад розташували в одному з підвалів у столиці.
Оперативники вилучили товару на 1 мільйон гривень / Фото СБУ
Загалом правоохоронці вилучили продукції на понад 1 мільйон гривень. Наразі оперативники розшукують всіх осіб, причетних до злочинної схеми.
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