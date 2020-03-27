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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      В Україну ввозили неякісні ліки та тести-підробки для виявлення коронавірусу

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      СБУ викрила торговців неякісними тестами на коронавірус / UА News

      Співробітники СБУ затримали злочинну групу, що імпортувала в Україну неякісні ліки та тести для діагностики COVID-19. Продукцію ховали в контейнерах з одягом, що прибував з Туреччини.

      Тести для виявлення коронавірусу та медпрепарати онкологічної групи транспортували поза митним контролем та не дотримуючись правильного температурного режиму. Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України.

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      Підроблені ліки привезли з Туреччини / Фото СБУ

      Торговці підробками реалізували продукцію через інтернет без жодної дозвольної документації та розвозили особисто клієнтам. Склад розташували в одному з підвалів у столиці.


      Оперативники вилучили товару на 1 мільйон гривень / Фото СБУ

      Загалом правоохоронці вилучили продукції на понад 1 мільйон гривень. Наразі оперативники розшукують всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Контрабанда Ліки СБУ Коронавірус в Україні Новини України
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