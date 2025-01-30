Защищал родную землю от оккупантов: стало известно о гибели воина с Киевщины Вадима Булавки

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный с Киевщины, стрелок-санитар Вадим Булавка. Жизнь воина оборвалась 24 июля 2024 года.

Трагическую новость сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко, сообщает 24 Канал.

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Вадим Булавка погиб на войне

Известно, что солдат Вадим Булавка был стрелком-санитаром отделения специального назначения роты специального назначения.

Воин погиб 24 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Урожайное Волновахского района Донецкой области.

Церемония прощания с Героем состоялась 29 января.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.

Напомним, на фронте погиб украинский защитник Денис Шайдуров. На момент смерти Герою было 42 года.

В боях за Украину 15 января 2025 года погиб житель Кривого Рога Владимир Шевчук. Защитник пал на Харьковщине.

На войне погиб 25-летний защитник, родом из Кураховской громады, Виталий Куцевалов. Он отдал жизнь за Украину во время выполнения боевого задания под Изюмом на Харьковщине.