Украинский морпех под Волчанском одолел с помощью ножа оккупанта, вооруженного автоматом

Матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты Вадим Ярошеня победил в рукопашном бою оккупанта, у которого в руках был автомат. Оружие врага во время боя заклинило, что позволило нашему воину нанести разящий удар россиянину.

В Волчанске, что на Харьковщине, морской пехотинец 501-го отдельного батальона 36-й ОБрМП в рукопашном бою победил российского оккупанта с помощью холодного оружия. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Одолел врага в честном поединке

По словам Волошина, бой состоялся позавчера, 4 июня. Наши военные получили задание выбить оккупантов с одной из позиций в городе. Россияне успели там укрепиться и занять дома.

Когда до позиций врага осталось около 10 метров, у морпеха Вадима Ярошени закончились патроны. В тот момент в украинского героя прицелился враг. Впрочем, выстрелов со стороны оккупанта не прозвучало, и наш военный понял, что у оккупанта заклинило автомат. Воспользовавшись дистанцией и холодным оружием, матрос ликвидировал захватчика.

Также Волошин добавил, что украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи и осуществляют мероприятия по усилению устойчивости обороны на Харьковском направлении.

Что сейчас происходит на фронтах Харьковщины