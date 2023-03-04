Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем обещали ранее, – Пристайко

Великобритания продолжает оказывать мощную поддержку Украине. Недавно стало известно, что наши воины получат вдвое больше танков, чем обещали британские партнеры.

В частности, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он отметил, что помощь от Британии находится в нескольких плоскостях.

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Великобритания усилит поддержку Украины

Пристайко говорит, что раньше Украина давала запрос на военные учения для определенного количества бойцов. Сейчас Британия предлагает увеличить это количество в 2,5 раза.

Некоторое вооружение, которое мы запрашивали – например, самолеты, в этом случае сложно. Мы ищем варианты. Если танки, то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое,

– заявил посол.

Напомним, что речь идет о танках Challenger 2, которые уже этой весной должны прибыть в Украину. Пристайко также добавил, что Украина получит от Великобритании 33 единицы 155-миллиметровых установок AS-90.

К слову, недавно Великобритания объявила о возможности предоставления Украине дополнительных Challenger 2. Это зависит от уровня угрозы и оборонных потребностей.

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