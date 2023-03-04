Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем обещали ранее, – Пристайко
Источник:"Радио Свобода"
Великобритания продолжает оказывать мощную поддержку Украине. Недавно стало известно, что наши воины получат вдвое больше танков, чем обещали британские партнеры.
В частности, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он отметил, что помощь от Британии находится в нескольких плоскостях.
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Великобритания усилит поддержку Украины
Пристайко говорит, что раньше Украина давала запрос на военные учения для определенного количества бойцов. Сейчас Британия предлагает увеличить это количество в 2,5 раза.
Некоторое вооружение, которое мы запрашивали – например, самолеты, в этом случае сложно. Мы ищем варианты. Если танки, то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество вырастет вдвое,
– заявил посол.
Напомним, что речь идет о танках Challenger 2, которые уже этой весной должны прибыть в Украину. Пристайко также добавил, что Украина получит от Великобритании 33 единицы 155-миллиметровых установок AS-90.
К слову, недавно Великобритания объявила о возможности предоставления Украине дополнительных Challenger 2. Это зависит от уровня угрозы и оборонных потребностей.
Оружие для Украины: последние новости
- 3 марта в Вашингтоне объявили о 33-м пакете военной помощи Украине. Размер этой помощи составляет 400 миллионов долларов.
- В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для БМП Bradley и другое вооружение.
- Президент Зеленский сообщил, что Украина уже договорилась с Великобританией о дальнобойном оружии. Также глава государства призывает западные государства предоставить еще большее дальнобойное оружие Украине, чтобы защищать гражданское население.
- Благотворительный Фонд Сергея Притулы закупил 101 гусеничный броневик. Притула подчеркнул, что впервые наша армия получает столь крупную партию бронетехники не по линии международной помощи, а благодаря донатам сотен тысяч украинцев.
- После ввоза в Украину команда Фонда передает броневики Командованию Сухопутных войск ВСУ, а военные будут заниматься распределением по бригадам.