Сколько "Шахидов" использовали оккупанты за время войны: в ГУР назвали впечатляющую цифру

В полномасштабной войне против Украины российские захватчики используют не только крылатые ракеты для массовых обстрелов. Оккупанты наносят удары нашему государству и иранским дронам-камикадзе.

По состоянию на 4 января российские террористы использовали уже около 660 иранских "Шахидов". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Сколько дронов Иран должен предоставить России

Представитель ГУР отметил, что у россиян есть проблемы с арсеналом, в том числе – и с беспилотниками. Сейчас они использовали около 660 дронов. Следует добавить, что по контракту предусмотрено 1 750.

Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки,

– сказал Скибицкий.

Как правило, говорит представитель разведки, обычно оккупанты завозили дроны партиями 250-300 штук.

Какой тактикой пользуются россияне

Комментируя вопрос о запуске дронов роями, он отметил, что массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. По словам Скибицкого, если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта.

Также он добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов.

Будут ли продолжаться атаки "Шахидами"