Умеров назначил командующего Сил беспилотных систем ВСУ: им стал Герой Украины

Рустем Умеров назначил командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

10 июня министр обороны принял кадровое решение и избрал главу новосозданного рода сил в составе ВСУ.

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Командующий Сил беспилотных систем

Новый род войск возглавит 39-летний полковник Вадим Сухаревский. Он известен как первый офицер ВСУ, который в апреле 2014 отдал приказ открыть огонь по боевикам Гиркина под Славянском.

Тогда старший лейтенант Сухаревский на позывной "Борсук" был командиром 3-й роты 80 аэромобильной бригады. Вопреки приказу "не открывать огонь", он открыл огонь из своего БТР по сепаратистам.

Раньше еще ни разу наши войска не открывали огонь по противнику. У меня был строгий приказ – ни в коем случае без команды огонь не открывать. Я понял, что какие бы ни были команды, а ответственность за гибель наших собратьев будет лежать на мне,

– вспоминал Сухаревский.

После полномасштабного вторжения военный возглавил 59-ю бригаду, которая участвовала в обороне Николаева, контрнаступлении на Херсонщине и защите Донбасса.

Летом 2022 года Сухаревский получил звание Героя Украины. Зимой 2024 полковника назначили заместителем Главкома Сырского. Кроме того, его определили ответственным за беспилотные системы и развитие применения дронов.

Силы беспилотных систем в Украине: что известно