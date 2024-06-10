Умеров назначил командующего Сил беспилотных систем ВСУ: им стал Герой Украины
Источник:Генштаб
Рустем Умеров назначил командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Им стал полковник Вадим Сухаревский.
10 июня министр обороны принял кадровое решение и избрал главу новосозданного рода сил в составе ВСУ.
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Командующий Сил беспилотных систем
Новый род войск возглавит 39-летний полковник Вадим Сухаревский. Он известен как первый офицер ВСУ, который в апреле 2014 отдал приказ открыть огонь по боевикам Гиркина под Славянском.
Тогда старший лейтенант Сухаревский на позывной "Борсук" был командиром 3-й роты 80 аэромобильной бригады. Вопреки приказу "не открывать огонь", он открыл огонь из своего БТР по сепаратистам.
Раньше еще ни разу наши войска не открывали огонь по противнику. У меня был строгий приказ – ни в коем случае без команды огонь не открывать. Я понял, что какие бы ни были команды, а ответственность за гибель наших собратьев будет лежать на мне,
– вспоминал Сухаревский.
После полномасштабного вторжения военный возглавил 59-ю бригаду, которая участвовала в обороне Николаева, контрнаступлении на Херсонщине и защите Донбасса.
Летом 2022 года Сухаревский получил звание Героя Украины. Зимой 2024 полковника назначили заместителем Главкома Сырского. Кроме того, его определили ответственным за беспилотные системы и развитие применения дронов.
Силы беспилотных систем в Украине: что известно
- 6 февраля 2024 года президент Зеленский издал приказ о создании в структуре ВСУ нового рода войск – Сил беспилотных систем.Глава государства тогда отметил, что создание Сил беспилотных систем – не вопрос будущего. Это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.
- Вадим Сухаревский объяснял цель создания войска дронов. Он отмечал, что "подразделения, которые в будущем будут сформированы – это мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя"."Наша цель – сделать так, чтобы заболевание отказалось от каких-либо активных действий на линии фронта и оставило идею оккупации нашего государства вообще", – сказал офицер.
- 7 мая Кабмин поддержал создание нового рода войск.