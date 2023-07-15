Несколько сотен вагнеровцев уже в Беларуси: станут ли они проблемой для Лукашенко

Ночью 15 июля в Белоруссию прибыла новая колонна вагнеровцев. Сейчас там может находиться около нескольких сотен террористов из этой группировки.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов. По его словам, ночью 15 июля действительно колонна вагнеровцев прибыла из России в Беларусь. Все происходило согласовано – их сопровождали представители местной милиции.

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Могут ли вагнеровцы угрожать Лукашенко

Как подчеркнул Свердлов, приезд вагнеровцев в Беларусь следует воспринимать в контексте недавней попытки мятежа в России. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что именно он в тот момент спас страну-агрессорку и преподносил это как личный успех.

В какой-то момент включился и Кремль. Там, вероятно, пытаются делать вид, что все у них было под контролем. Потому и начали вбрасывать разную информацию о встрече Путина с вагнеровцами и тому подобное. Скорее всего, они и рекомендовали Лукашенко перестать постоянно рассказывать, как он "спас" Россию.

И Путин, и Шойгу, и все их военное командование оказалось в невыгодной ситуации. Теперь они пробуют показывать, что все было под контролем. Хотя понятно, что Путин в этой ситуации проиграл и потерял рейтинг,

– отметил Свердлов.

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И все же очень сомнительно, что вагнеровцы могут как-то угрожать Лукашенко. Вариант, при котором они захватят там власть, следует рассматривать с точки зрения фантастики. Скорее всего, Лукашенко таким образом снова демонстрирует, какой он молодец и как он умеет "хорошо" договариваться.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко

После неудачной попытки мятежа вагнеровцам пообещали амнистию, а Пригожин вместе с лояльными боевиками должен был уехать в Беларусь.

В ночь на 15 июля в сети опубликовали видео, как колонна вагнеровцев перемещается в Беларусь. Украинские пограничники подтвердили эту информацию.

14 июля на заседании Ставки главнокомандующего президент Владимир Зеленский отметил, что с учетом данных разведки и различных принятых мер сейчас угроза вторжения из Беларуси – отсутствует.