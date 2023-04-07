Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений

С каждым днем криминогенная обстановка в городах, которые пока контролирует Москва, существенно ухудшается. Это касается как оккупированных территорий Украины, так и непосредственно самой России, где количество вооруженных убийц на квадратный метр растет в геометрической прогрессии.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, с начала 2023 года до конца марта в России зафиксировали на более 250% больше совершенных тяжких преступлений, чем было в предыдущий период прошлого года. Именно такие данные вписали стражи порядка из болот в статистику, которую закрыли от общества.

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Официально же россиянам рассказывают, что криминогенная ситуация у них даже немного улучшилась. Особенно в приграничных с Украиной областях, где в случае ночной встречи с российскими солдатами шансы быть изнасилованным и ограбленным равны эффективности статуэтки Татарского. То есть являются стопроцентными. Как на самом деле Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений – читайте в материале 24 канала.

"Ща вагнера подъедут" (с)

Понятно, что ничего удивительного в тотальном росте преступности в России нет. Участие страны в войне само по себе делает общество более жестоким, а тем более это касается тех, кто непосредственно держит в руках оружие на передовой. При этом очень важно отметить, что, по словам психологов, украинскую сторону эта глобальная проблема вполне может обойти стороной.

Ведь, во-первых , защитники Неньки находятся на своей земле и не пытаются уничтожать гражданское население другой страны.

, защитники Неньки находятся на своей земле и не пытаются уничтожать гражданское население другой страны. Во-вторых, культурная и социальная разница между украинцами и россиянами настолько несопоставима, что даже пытаться ее описать не имеет никакого смысла.

Власти более 30 лет пытались "одебилить" россиян, постепенно понижая средний показатель образования в обществе. Кроме того, невероятная бедность, рабская покорность и генетически заложенная ненависть к окружающим даже без всякой войны делали из жителей болот типичных Родионов Раскольниковых.

Если умножить все эти характеристики на тотальную пропаганду, где постоянно рассказывают о величии российской нации, а также открыто призывают к убийствам каждого выступающего против Москвы, то и удивляться кровожадному шовинизму населения страны-террориста просто нечего. Особенно в случае, когда сама власть раздает вот таким лицам оружие, да еще и отправляет их в ад с задачей убивать и пытать людей. Понятно, что любой россиянин, хоть раз побывавший под обстрелами, видел, как командование расстреливает своих и сам совершил ряд военных преступлений, мгновенно становится совершенно психически неуравновешенным. Касается это как наемников из группы "Вагнера" или любой другой частной армии, мобилизованных, а также более или менее профессиональных военнослужащих ВС России.

Как только такие персонажи появляются где-то в тыловых городах, они сразу же заливаются алкоголем и начинают без угрызений совести заниматься своими любимыми делами – ограблениями, изнасилованиями и убийствами.

Понятно, что наибольшая концентрация российских военных в прифронтовых зонах на оккупированных территориях Украины, где местные жители максимально страдают от извергов. Впрочем, нельзя не сказать о том, что Ростовская, Курская, Брянская, Воронежская и Белгородская области России превратились в огромные логистические хабы с постоянным присутствием кучи военных преступников. При этом местные правоохранители на многочисленные правонарушения, совершаемые участниками "спецоперации", закрывают глаза, потому что и боятся, и не хотят "дискредитировать армию".

Так что даже без каких-либо "выпускных" зэков из группы "Вагнера" Россия после 24 февраля 2022 года превратилась в большую территорию, где не действуют законы, а львиная доля людей имеет оружие и неписаное разрешение на убийство.

Но ведь существуют и те бывшие заключенные, которых Пригожин якобы выпустил на свободу через полгода "службы". Сам владелец карманной армии утверждает, что количество получивших свободу в обмен на участие в боевых действиях превышает 5 тысяч человек. Судя по тому, как "вагнеровцы" использовали заключенных, и насколько жестко штурмовали "пушечным мясом" Соледар и Бахмут, верить в такие цифры сложно, ведь вряд ли столько зэков смогли выжить. Впрочем, проверить слова путинского повара никак нельзя, но если даже поделить это количество на 2 и добавить всех, кому просто удалось сбежать, на выходе получим совсем неплохое количество профессиональных убийц, воров и разбойников, которые разъехались по всей России. имеют на руках оружие (дезертиры сразу с ним сбегают, а отпущенные заключенные могут без проблем приобрести), и не могут найти себя в этой жизни.

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Догадаться, чем занимаются подобные персонажи, совсем легко. Так что благодаря Путину россияне получили не только кучу преступников среди военных, которые уже начали полноценно их терроризировать, но и "вагнеровцев". И это только начало, потому что в Украине всех не утилизируют, а большая часть сумасшедших "ветеранов" вернется домой.

Власть не контролирует ничего

Наиболее интересен в этой ситуации тот факт, что никакие надежды россиян на то, что представители власти смогут обуздать таких вот "героев войны", никогда не оправдаются. Ведь, во-первых, российские элиты эта проблема не касается. Их дети имеют охрану, а жены или дочери не ходят ночью по улицам, где можно встретить "ветерана" или беглого зэка. Во-вторых, все силовики, которые якобы должны как-то бороться с преступностью, просто не способны ничего сделать. Это как противостояние российского ПВО с китайскими беспилотниками.

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Как показывает практика, эти смелые "пепсы", которые могут толпой забивать до смерти нелегального мигранта, вовсе не горят желанием останавливать для проверки документов потенциально вооруженных мужчин. Более того, за все годы внедрения политики Путина следователи и оперативники скатились до нулевого профессионального уровня. Они привыкли задерживать случайных лиц и отправлять их за решетку без проведения нормальных расследований, поэтому для поиска дезертиров, убийц или грабителей у российских полицейских не хватает ни мотивации, ни квалификации.

То, что вся Россия страдает от незаконного оборота оружия и нашествия бандформирований, демонстрирует тот факт, что власть уже ничего не контролирует. После начала полномасштабной войны все попытки бункерного фюрера были нацелены на то, чтобы показать плебсу, что война якобы никак не повлияла на жизнь страны-бензоколонки. Понятно, что рост преступности не имеет ничего общего со "стало только лучше", поэтому единственное, что остается Путину – это пытаться надувать щеки и скрывать реальное положение дел от общества. Но ведь тот факт, что любой переулок каждого без исключения российского города опасен, становится очевидным уже всем.

За неделю – четыре контртеррористические операции

Понятно, что скрывать от местных жителей маньяка, систематически раз в две недели насилующего женщин в Ростове, российским полицейским гораздо труднее, чем замалчивать реально громкие случаи типа расстрелов блокпостов полиции. Тем не менее, только за последние несколько дней в России трижды объявляли режим контртеррористической операции. 27 марта неизвестные напали на группу ДПСников в Ингушетии.

Смотрите видео с места нападения на полицейских в Ингушетии:

На следующий же день неизвестные с оружием пытались захватить штурмом отделение полиции в чеченском Гудермесе.

Смотрите видео с места стрельбы в Чечне:

В обоих случаях силовикам приходилось задействовать спецназовцев и даже легкобронированную технику, а представители власти затем отчитывались о том, как "все террористы были ликвидированы".

Однако на этом ряд громких инцидентов не остановился. Уже 3 апреля в Ингушетии по меньшей мере пять человек снова расстреляли полицейских. При этом выяснилось, что это были те же лица, которые участвовали в перестрелке с силовиками в конце марта. Конечно, возникает вопрос: а кого тогда с боем ликвидировали "героические" спецназовцы? Судя по всему, просто гражданских, которых потом выдали за преступников-террористов.

Более того, в ночь на 6 апреля неизвестные снова нанесли удар. Несмотря на существенное многочисленное преимущество и наличие бронетехники, через несколько часов боя повстанцы отправили трех силовиков-оккупантов в ад, а еще шестерых ранили. Представители власти, как говорится, ликвидировали двух участников группировки. Впрочем, опять же, неизвестно, является ли это правдой.

Смотрите видео стрельбы в Ингушетии:

То есть вооруженные бандиты "шматуют" полицейских и спокойно скрываются от них, а спецназовцы во время контртеррористической операции уничтожают гражданских и выдают их за злоумышленников. Совершенно нормальная ситуация для современной России. Не стоит вообще спрашивать, откуда у участников перестрелок оружие, ведь это совершенно очевидно.

Впрочем, так или иначе, тенденция четырежды в неделю объявлять КТО и безуспешно гоняться за вооруженными людьми вырисовывает неплохое для России будущее. Которое неотвратимо.

На оккупированных территориях все хуже в сотни раз

Очевидно, если схожая ситуация происходит конкретно в российских регионах, то оценивать масштаб проблемы на оккупированных территориях совсем страшно. Ведь даже к жителям Крыма и Донбасса оккупанты относятся как к украинцам, которых, по их мнению, нужно перевоспитывать пытками и убийствами. Жителей Херсонщины и Запорожья захватчики вообще ненавидят так же, как и, например, львовян.

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При этом все временно неподконтрольные Киеву города – это сплошная черная дыра в вопросах законности. Даже на полуострове, который россияне искренне воспринимают как свой, любой из окупантов может позволить себе безнаказанно устроить стрельбу.

Чего стоит только достаточно плотное сражение, которое произошло утром 5 апреля в Новофедоровке. Объяснили это событие местные чиновники якобы военными учениями и подготовкой к обороне Крыма. Только вот обычно согласование армейских подразделений в жилой застройке не проводят. А если уж командование оккупационных группировок настолько глупо, то хотя бы местных жителей должны предупредить. Впрочем, о чем здесь размышлять, если после этих "учений" полдня работали полицейские с труповозками.

Смотрите видео перестрелки в Крыму:

Для Донецка или Луганска какие-то разборки со стрельбой или откровенная "охота" на местных предпринимателей и вообще давно стали нормой, а с начала полномасштабного вторжения из-за засилья чувствующих вседозволенность оккупантов жизнь гражданских в этих регионах превратилась в сплошной ад.

О других областях, где, к сожалению, господствуют захватчики, и вообще говорить нечего. Однако приближается момент, когда количество действующих в России вооруженных группировок станет просто очень большим, а улицы городов страны-бензоколонки окрасятся кровью. И тогда представители нескольких поколений, которых воспитывали с осознанием того, что убивать – это норма, начнут полноценно "развлекаться" у себя дома.