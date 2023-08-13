Беларусь может финансировать ЧВК "Вагнера" вместо России, – британская разведка

Разведка Великобритании сообщила, что Россия могла перестать финансировать находящихся в Беларуси вагнеровцев. Наемникам может платить Лукашенко.

Разведчики предполагают, что ЧВК "Вагнера" ожидает сокращения и реконфигурации. Ранее в ISW писали, что вагнеровцы могут покинуть Беларусь из-за того, что Александр Лукашенко отказался финансировать их.

Смотрите также Пригожин – лицо ЧВК "Вагнера": военный обозреватель предположил, могут ли его ликвидировать

Кто может финансировать вагнеровцев

Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти,

– объяснили разведчики.

Вместе с тем они сказали, что расходы на вагнеровцев были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

Что ждет наемников Пригожина

Разведчики Великобритании объясняют, что вагнеровцы, вероятно, двигаются к сокращению и реконфигурации. В основном это происходит для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления

Ведь после неудачного мятежа Евгения Пригожина 23 июня 2023 года Кремль мог действовать против других бизнес-интересов владельца "Вагнера". Именно поэтому существует реальная возможность того, что Кремль больше не финансирует наемников.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко