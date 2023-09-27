Россия снова перекидывает вагнеровцев на Восток Украины: в ВСУ подтвердили

Россия снова перебрасывает на Восток Украины вагнеровцев. Их заметили, в частности, на Бахмутском направлении. Однако теперь они не входят в состав ЧВК "Вагнера".

В Восточной группировке войск ВСУ 24 Каналу подтвердили, что Россия снова перебрасывает на Восток Украины бывших участников ЧВК "Вагнера", которые были в Беларуси. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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"Связано с тем, что лагеря, которые были на территории Беларуси, их сейчас расформировывают. Там было около 8 тысяч военнослужащих ЧВК "Вагнера". Эти 8 тысяч в поисках "работы" – своей военной преступной деятельности", – сказал спикер Восточной группировки войск.

Где сейчас находятся вагнеровцы

Евлаш в комментарии hromadske отметил, что вагнеровцам поставили задачу восстановить утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях, ведь Россия не отказалась от своих намерений полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

"Такой силы, как раньше, как это было в прошлом году, когда их главарь был – военный преступник Евгений Пригожин – мы не отслеживаем", – сказал спикер Восточной группировки войск.

Илья Евлаш уточнил, что вагнеровцы перезаключают контракты с министерством обороны России и идут в разные структурные подразделения оккупационной армии. Бывшие участники ЧВК "Вагнера" идут на разные должности: кто-то инструктором, кто-то обычным военным. А некоторые вообще уезжают в Африку.

То есть они рассеяны по разным подразделениям, и участвуют в боях на Востоке Украины,

– отметил Евлаш.

Раньше была информация, что на временно оккупированной территории Украины находится около 500 боевиков. Однако о точной цифре вагнеровцев говорить еще рано.

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