Россия снова перекидывает вагнеровцев на Восток Украины: в ВСУ подтвердили
Россия снова перебрасывает на Восток Украины вагнеровцев. Их заметили, в частности, на Бахмутском направлении. Однако теперь они не входят в состав ЧВК "Вагнера".
В Восточной группировке войск ВСУ 24 Каналу подтвердили, что Россия снова перебрасывает на Восток Украины бывших участников ЧВК "Вагнера", которые были в Беларуси. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.
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"Связано с тем, что лагеря, которые были на территории Беларуси, их сейчас расформировывают. Там было около 8 тысяч военнослужащих ЧВК "Вагнера". Эти 8 тысяч в поисках "работы" – своей военной преступной деятельности", – сказал спикер Восточной группировки войск.
Где сейчас находятся вагнеровцы
Евлаш в комментарии hromadske отметил, что вагнеровцам поставили задачу восстановить утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях, ведь Россия не отказалась от своих намерений полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.
"Такой силы, как раньше, как это было в прошлом году, когда их главарь был – военный преступник Евгений Пригожин – мы не отслеживаем", – сказал спикер Восточной группировки войск.
Илья Евлаш уточнил, что вагнеровцы перезаключают контракты с министерством обороны России и идут в разные структурные подразделения оккупационной армии. Бывшие участники ЧВК "Вагнера" идут на разные должности: кто-то инструктором, кто-то обычным военным. А некоторые вообще уезжают в Африку.
То есть они рассеяны по разным подразделениям, и участвуют в боях на Востоке Украины,
– отметил Евлаш.
Раньше была информация, что на временно оккупированной территории Украины находится около 500 боевиков. Однако о точной цифре вагнеровцев говорить еще рано.
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Что предшествовало
- Госпогранслужба Украины зафиксировала выезд вагнеровцев из Беларуси. Спутниковые фото показывают, что в течение августа ЧВК "Вагнера" разобрала почти треть палаток в своем лагере в селе Цель.
- 23 сентября бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на разных участках фронта действуют вагнеровцы. Он сразу сказал, что ему неизвестно их количество или организация, под руководством которой боевики работают в Украине.
- Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что около 500 вагнеровцев, включая тех, кто отказался участвовать в мятеже Пригожина, присоединились к новой неизвестной организации. Ее якобы создал бывший руководитель отдела кадров ЧВК. По крайней мере, это утверждает источник, связанный с ЧВК "Вагнера".