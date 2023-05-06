Тараканы в банке: чего стремится добиться Пригожин истериками из-за Бахмута

Евгений Пригожин заявил, что планирует вывести свои войска из Бахмута 10 мая якобы из-за "нехватки боеприпасов". Но наемникам не хватает снарядов в сравнении.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, в начале наступательной операции в январе оккупанты могли использовать до 50 – 70 тысяч боеприпасов в сутки.

К теме Кадыров заявил о готовности заменить Пригожина в Бахмуте: почему глава Чечни об этом заговорил

"Безумные цифры. Но сейчас уменьшилось это до 15 – 20 тысяч. И если в течение фронта на Востоке более 1200 километров, то это распределяется как-то на все эти направления, о которых говорил наш Генеральный штаб, и обострение на отдельных ступенях", – подчеркнул Романенко.

Личная обида

И везде это обеспечить невозможно. В то же время есть и личная причина из-за отношения Пригожина к военному руководству России.

Шойгу, Герасимова и других генералов. На стрельбищах расстреливали, потом там как-то вагнеровцы высказывались по поводу начальника генштаба,

– рассказал он.

Это, по мнению военного эксперта, руководство вооруженных сил и генштаба страны-агрессорки не забыло. Теперь отдают главе ЧВК "Вагнер" "долги" за такие подходы и поведение. И, несмотря на отношения Путина и Пригожина, такие поставки как было раньше, не восстанавливается.

"Фаза самая активная и Пригожин хочет завершить взятием Бахмута. Хотят почти год. И в этих боях, мы помним, что заходило где-то там до 50 тысяч вагнеровцев, где-то до 30 тысяч потери погибшими и ранеными", – сказал основатель БФ "Закроем небо Украины".

Почему Пригожин делает заявления о якобы уходе из Бахмута: смотрите видео

Наемников не больше

Потери вагнеровцев там продолжаются очень интенсивно – несколько сотен в сутки. А пополнение бойцов не происходит из-за того, что теперь заключенных вербуют государственные частные компании.

"Пригожин понимает в датах и состояние, которое там, что действительно от "героя" захвата Соледара, равного Сталинграду, он может обернуться в "руководителя-пораженца", который не выполнил задание в Бахмуте", – рассказал генерал-лейтенант.

Поэтому из-за таких "перспектив" глава вагнеровцев делает пропагандистские заявления, пытаясь хоть как-то повлиять на эти обстоятельства и получить боеприпасы, разрешение на поставку. Впрочем, вряд ли ему это дадут, ведь военное командование помнит отношение к ним.

Поэтому тараканы в банке. Чем хуже в этой банке для них, тем лучше для нас. И они еще свое получат всего сразу,

– убежден Игорь Романенко.

Что заявил глава ЧВК "Вагнер"