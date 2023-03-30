"Вагнеровцы" не могут наступать на Бахмут: вынуждены просить поддержки у армии России
У ЧВК "Вагнера" серьезные проблемы на фронте. Они уже не могут самостоятельно обеспечивать наступление в районе Бахмута.
Поэтому "вагнеровцы" просят о поддержке российскую "вторую армию мира". Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Вагнеровцы" вынуждены просить поддержки армии России
По словам Череватого, российские террористы почти 9 месяцев не оставляют попыток оккупировать Бахмут, но Вооруженные Силы Украины держат оборону и стабилизируют фронт.
Череватый подчеркнул, что главная сила оккупантов – это ЧВК "Вагнера".
Но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших зэков. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта,
– рассказал спикер.
Итак, "вагнеровцы" просят у российской армии поддержку авиации и артиллерии. Череватый добавил, что они хвастались, что у них все автономно, однако ЧВК "Вагнера" не могут обеспечить себя в полной мере, чтобы вести наступление.
Состояние "вагнеровцев" на фронте: что известно
- В разведке Британии рассказали, что одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских боевиков группы "Вагнера" с дороги 0506. Эта второстепенная сельская дорога стала критически важной линией снабжения украинских защитников.
- Кстати, недостаток личного состава, вызванный колоссальными потерями в рядах "вагнеровцев" в Бахмуте, Россия пополняет десантниками и мотострелковыми подразделениями регулярной армии.
- Недавно стало известно, что в Краснодарском крае кладбище с "вагнеровцами" продолжает разрастаться. За несколько месяцев появились сотни свежих могил.