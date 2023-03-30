"Вагнеровцы" не могут наступать на Бахмут: вынуждены просить поддержки у армии России

У ЧВК "Вагнера" серьезные проблемы на фронте. Они уже не могут самостоятельно обеспечивать наступление в районе Бахмута.

Поэтому "вагнеровцы" просят о поддержке российскую "вторую армию мира". Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Вагнеровцы" вынуждены просить поддержки армии России

По словам Череватого, российские террористы почти 9 месяцев не оставляют попыток оккупировать Бахмут, но Вооруженные Силы Украины держат оборону и стабилизируют фронт.

Череватый подчеркнул, что главная сила оккупантов – это ЧВК "Вагнера".

Но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших зэков. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта,

– рассказал спикер.

Итак, "вагнеровцы" просят у российской армии поддержку авиации и артиллерии. Череватый добавил, что они хвастались, что у них все автономно, однако ЧВК "Вагнера" не могут обеспечить себя в полной мере, чтобы вести наступление.

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