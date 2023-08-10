Перемещений из Беларуси не фиксируется: в каких провокациях вагнеровцев может использовать Кремль

Пребывание отрядов ЧВК "Вагнера" в Беларуси создает угрозу как внутри самой страны, так и для соседних с ней государств. Кроме того, возможно возвращение вагнеровцев в Россию.

Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил 24 Каналу, что сейчас информации о серьезных изменениях в количестве наемников с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии нет.

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Не повлияет на количество вагнеровцев в Беларуси

Он напомнил, что последнее передвижение колонны вагнеровцев в составе 10 автомобилей было 7 августа по трассе М-5 в пределах Беларуси.

После этого на 10 августа больших перемещений вагнеровцев в Беларуси не фиксируется, – подчеркнул военный эксперт.

В американском Институте изучения войны предположили, что якобы вагнеровцы собираются из Беларуси возвращаться в Россию , а именно в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Их уход из Беларуси вроде бы связан с тем, что Александр Лукашенко не намерен финансировать ЧВК "Вагнера", ведь вопреки его ожиданиям, Кремль отказался давать средства вагнеровцам.

В то же время, он предположил, что ЧВК "Вагнера" может быть привлечен к поддержке путчистов в Нигере.

"Однако для отправки в эту африканскую страну будут использовать небольшую группу вагнеровцев. И это критически не повлияет на количество находящихся в Беларуси наемников", –подчеркнул Коваленко.

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Какой смысл для России

Также в Беларуси начался пожар на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Хотя СБУ еще неделю назад предупреждала, что ЧВК "Вагнера" расположилось на этом предприятии, а россияне готовят теракт на нем, чтобы обвинить в этом "украинских диверсантов".

Мозырский НПЗ относится к стратегическим объектам в Беларуси, которые соответственно охраняются. К тому же, в стране очень мощно работает КГБ (комитет госбезопасности Беларуси – 24 Канал). Поэтому неконтролируемое пребывание на этом предприятии ЧВК "Вагнера" невозможно.

Итак, если вагнеровцы там действительно находятся, то это произошло в обход осведомленности белорусских спецслужб,

– отметил Коваленко.

Однако он отметил, что такой сценарий выглядит сомнительным, ведь непонятно, какова его цель.

"Если смысл в том, чтобы Беларусь использовала свою армию против Украины, то она этого не сделала, когда еще не было понятно, что Россия эту войну проиграла. И тем более Минск не сделает этого сейчас, когда уже все осознали, что Москва действительно проиграла войну", – заметил военный эксперт.

В то же время, Россия продолжает использовать территорию Беларуси и ее воздушное пространство для ударов по Украине.

"У россиян и сейчас есть такая возможность, и для этого не нужно, чтобы взорвался Мозырский НПЗ или белорусская электростанция", – отметил Александр Коваленко.

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