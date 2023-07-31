Ожидают реакции НАТО: вагнеровцы уже стянули 13 колонн в Беларусь

Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь и продвигаться поближе к границам с Польшей и Литвой – в район Сувалкского коридора.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что вагнеровцы наверняка планируют осуществить некую провокацию на границе со странами НАТО. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Открестились от "Вагнера"

Военный эксперт предположил, что может произойти в случае, если ЧВК "Вагнера" решится на такие действия.

Сейчас вагнеровцы в Беларуси укомплектуют свою группировку военной техникой, чтобы она была боеспособной.

"Важно также обратить внимание на слова Владимира Путина о том, что юридически ЧВК "Вагнера" не существует, ведь у России нет законов, согласно которым могут существовать частные военные компании. Фактически он открестился от вагнеровцев", – подчеркнул майор запаса ВСУ.

Затем по поводу ЧВК "Вагнера" высказался Александр Лукашенко, мол, они его начинают "раздражать". Он рассказывал, что якобы вагнеровцы просятся у него сходить на "экскурсию в Варшаву или Жешув". И Лукашенко тоже от них открестился.

В Беларусь 28 июля прибыла 13-я колонна вагнеровцев. В ней, по сообщению "Беларускі Гаюн", насчитывается 80 машин. В частности, бензовозы, автобусы, тентованные и бортовые КАМАЗы, фуры и "Уралы", пикапы и другие. Колонна направлялась к базе вагнеровцев в селе Цель близ города Осиповичи.

И это свидетельствует о том, что вагнеровцы готовы выполнить провокацию с территории Белоруссии, допустим, на границе с Польшей. Там действительно перемещены польские войска, там расположена первая пехотная дивизия США.

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Определенная юридическая коллизия

Но если вагнеровцы, являющиеся незаконным вооруженным формированием, ведь нет закона в России и Беларуси, по которому они могли бы существовать, совершат провокацию на территории Польши, то кому НАТО должно давать ответ согласно 5-й статье своего устава.

Согласно этой статье, если осуществлена военная агрессия против одной из стран Альянса, то все остальные страны – члены НАТО должны дать отпор агрессору. Но если в стране НАТО совершила провокацию террористическая группировка, то против кого Альянсу применять силу?

– подчеркнул военный эксперт.

Если давать отпор Беларуси, потому что там расположена база вагнеровцев, это будет расценено как нападение на страну. А с другой стороны, ответить НАТО должно. И потому возникает определенная юридическая коллизия.

"И Путин с Лукашенко как раз хотят посмотреть, какой может быть реакция НАТО на возможную провокацию вагнеровцев и будет ли она вообще", – предположил Алексей Гетьман.

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