Более 100 машин: в Беларуси заметили уже шестую колонну ЧВК "Вагнера"
Источник:"Беларускі Гаюн"
В Беларуси заметили уже шестую колонну ЧВК "Вагнера". Там насчитывается до 120 автомобилей.
Очередная колонна вагнеровцев следовала по трассе Р43 от Рогачева в направлении Бобруйска. Это уже третья за день колонна наемников.
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В Беларуси заметили уже шестую колонну ЧВК "Вагнера"
Как рассказали мониторинговые группы, шестая колонна двигалась по трассе Р43. В ней есть разные пикапы и тентованные "Уралы" с прицепами.
Было зафиксировано, что колонна подъезжала к объездной Бобруйска, а затем пошла на Осиповичи в направлении лагеря вагнеровцев.
В Беларуси заметили шестую колонну ЧВК "Вагнера" / Карта
Известно, что эта колонна двигалась в сопровождении ГАИ Беларуси. По уточненным данным, прибывшая в Беларусь шестая колонна ЧВК "Вагнера" насчитывает около 100 – 120 машин.
Сейчас колонна уже на трассе М5 и проехала Осиповичи. Она растянулась на 5 – 10 километров, и разбита, условно, на 2 огромные части.
Какая ситуация с вагнеровцами: последние новости
- 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна вагнеровцев с номерами квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях. Они направлялись в палаточный лагерь в селе Цель.
- На днях в Беларусь прибыла пятая колонна с наемниками ЧВК "Вагнера". В ней было от 90 до 100 единиц техники.
- Известно, что в Беларусь прибыли от 500 до 700 бойцов ЧВК "Вагнера". Это значительное количество людей с боевым опытом. ГУР пристально следит за ситуацией.
- По словам Андрея Юсова, часть прибывших в Беларусь вагнеровцев будут инструкторами для белорусских и российских военных. Другая часть будет привлечена к тому, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.
- Отметим, что ЧВК "Вагнера" не представляют непосредственной угрозы для Украины. Как минимум потому, что они заходят в Беларусь разоруженными.
- Сейчас вагнеровцев размещают в рамках региональной группировки войск так называемого союзного государства России и Беларуси. Похоже, они нашли правовую формулу, как обосновать приход наемников Евгения Пригожина на территорию Беларуси.