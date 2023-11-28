Вагнеровцы написали письмо Путину: жалуются на "отморозков Пригожина" и безумные потери

Бывшие наемники из ЧВК "Вагнера" сделали коллективное обращение к Владимиру Путину. Они рассказали, что происходит после неудачного мятежа их главаря Евгения Пригожина.

Бывшие наемники написали, что после неудачного мятежа Евгения Пригожина ЧВК "Вагнера" раскололась. Они заверили Путина, что в этой попытке переворота приняли участие только 25% преданных главарю и готовых на любые преступления "отморозков", а остальные боевики якобы отказались это делать.

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Что происходит в ЧВК "Вагнера"

Бывшие вагнеровцы заявили, что их начали преследовать, калечить и убивать за отказ участвовать в мятеже Пригожина. Некоторых наемников убивали прямо в пункте временной дислокации, а затем выдавали за смерть во время исполнения служебного долга.

После разрыва контракта их лишили боевых выплат. Также большинство из них не получили зарплату. А еще им не дали медали за захват Бахмута. Эти награды получили только участники неудачного переворота.

Еще экс-вагнеровці заявляют, что им звонят бывшие "коллеги" и обещают погасить задолженности. Взамен они требуют быть на связи и продемонстрировать абсолютную преданность и в случае необходимости повторить мятеж в интересах ЧВК "Вагнера".

Наемники ненавидят Пригожина

В обращении к Путину боевики упрекнули диктатора в том, что тот снял ответственность с Пригожина и его "отморозков" за мятеж. Поэтому главарь наемников и его окружение "почувствовали вседозволенность" и начали "творить произвол".

Экс-вагнеровцы описывают манипуляции еще живого на тот момент Пригожина с контрактами и даже обвиняют его и приближенных к нему командиров в нарушении трудового законодательства России. Более того, боевики в обращении к президенту страны-агрессорки заявили, что хотят жить в правовом государстве, где работают законы. Они даже готовы ради этого сдать всех.

Экс-вагнеровцы пожаловались на потери

Боевики в письме упомянули о больших потерях ЧВК "Вагнера" во время штурмов Бахмута. Они предположили, что их руководству было выгодно посылать "мясо", потому что за каждого убитого компания получила из казны страны-агрессорки 15 миллионов рублей, только 5 миллионов из которых выплачивались родным погибших наемников.

В качестве примера потерь приводится пятый штурмовой отряд, где из 600 боевиков выжили только 20. Там наемникам специально давали минимальный боекомплект и использовали их как живые мишени, чтобы таким образом находить огневые точки ВСУ. Также в письме говорится, что нехватка боеприпасов в ЧВК "Вагнера" была выдумана.

Письмо бывших вагнеровцев в Путин / Фото OBOZ.UA

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