Пока ЧВК "Вагнера" отступает: в ВСУ рассказали, кто приходит на замену наемникам в Бахмут
Россия не хочет терять Бахмут в Донецкой области, потому что после 10 месяцев это будет позорно для нее. Поэтому взамен вагнеровцам Кремль отправляет в город-крепость другие силы.
Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, новые войска врага не лучшего качества.
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"На смену вагнеровцам заходят регулярные войска, в которые собирают лучших, что имеют. Но они не на пике своей готовности из-за огромных потерь", – отметил Череватый.
Кем заменяют вагнеровцев в Бахмуте: смотрите видео
Новые подразделения врага погоды не сделают
Украинское командование хорошо знает "свежие силы", в том числе их слабые стороны. ВСУ учтет все возможности оккупантов, поэтому они не смогут изменить стратегическую ситуацию.
Кроме того, вывод вагнеровцев негативно повлиял на морально-психологическое состояние регулярных войск. Они видят эти потрепанные и обессиленные подразделения и боятся такой же судьбы для себя.
Россия будет держаться за Бахмут до конца
Хотя в Бахмуте россиянам уже нечего терять, они озабочены ударом по своей репутации.
"В течение 10 месяцев они пытались показать, что это имело какое-то важное значение, даже медальки раздают. Немедленный отход для них станет самым высоким позором, хотя, вероятнее всего, таки придется", – подытожил Череватый.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Россия за 10 месяцев боев смогла захватить почти весь Бахмут, однако истощение оккупантов может сыграть с ними злую шутку. За последние дни произошло существенное уменьшение боев. Всего 2 – 3 боестолкновения.
- Украинские защитники продолжают наступать на флангах Бахмута. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поделился видео, где бойцы 3 штурмовой бригады проводят удачную операцию у окрестностей города-крепости.
- В британской разведке отметили, что за последние недели российские войска утратили инициативу в войне. Они вынуждены реагировать на действия Украины, а не добиваться собственных целей.