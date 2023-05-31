Пока ЧВК "Вагнера" отступает: в ВСУ рассказали, кто приходит на замену наемникам в Бахмут

Россия не хочет терять Бахмут в Донецкой области, потому что после 10 месяцев это будет позорно для нее. Поэтому взамен вагнеровцам Кремль отправляет в город-крепость другие силы.

Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, новые войска врага не лучшего качества.

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"На смену вагнеровцам заходят регулярные войска, в которые собирают лучших, что имеют. Но они не на пике своей готовности из-за огромных потерь", – отметил Череватый.

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Новые подразделения врага погоды не сделают

Украинское командование хорошо знает "свежие силы", в том числе их слабые стороны. ВСУ учтет все возможности оккупантов, поэтому они не смогут изменить стратегическую ситуацию.

Кроме того, вывод вагнеровцев негативно повлиял на морально-психологическое состояние регулярных войск. Они видят эти потрепанные и обессиленные подразделения и боятся такой же судьбы для себя.

Россия будет держаться за Бахмут до конца

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин с начала мая обещал покинуть Бахмут из-за "снарядного голода". Боевики наконец отошли из окрестностей города только 25 мая.

Хотя в Бахмуте россиянам уже нечего терять, они озабочены ударом по своей репутации.

"В течение 10 месяцев они пытались показать, что это имело какое-то важное значение, даже медальки раздают. Немедленный отход для них станет самым высоким позором, хотя, вероятнее всего, таки придется", – подытожил Череватый.

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