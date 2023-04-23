Все закончилось перестрелкой: Генштаб рассказал о драке между российскими бойцами и вагнеровцами

В командовании украинской армии описали ситуацию на поле боя по состоянию на вечер 23 апреля. В то же время там рассказали о расколе, который существует между разными силами врага.

В Вооруженных Силах убеждены, что, не имея существенных достижений на поле боя, военнослужащие "второй армии мира" и представители ЧВК "Вагнера" все чаще начинают выяснять отношения между собой. Очевидно, что таким образом они пытаются найти виновных в поражениях.

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Как россияне начали убивать друг друга

Как отметили в Генштабе, ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери оккупанты перекладывают друг на друга. Вместе с тем, иногда украинским защитникам не приходится ничего делать, ведь захватчики сами убивают своих "побратимов".

Недавно в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла драка между военнослужащими вооруженных сил России и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон,

– говорится в сообщении.

Безумные потери и переполненные больницы

Известно, что вражеские оккупационные войска продолжают терять личный состав на поле боя – то есть все медицинские учреждения на временно захваченных территориях прямо-таки переполнены ранеными бойцами.

Противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в своих целях. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян,

– написали в Генштабе.

Также там отметили, что во всех медицинских учреждениях врага существует значительный дефицит медикаментов и перевязочных материалов.

Какая ситуация на фронте

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку и сильнее всего противник стремится продвинуться на Бахмутском, Авдеевском да Марьинском направлениям. В то же время ВСУ в течение суток удалось отразить более 45 атак оккупантов на этих участках фронта.

На Волынском да Полесском направлениям – без изменений. Нет признаков того, что путинские воины вместе с бойцами Лукашенко формируют группировку для наступления из Беларуси.

да направлениям – без изменений. Нет признаков того, что путинские воины вместе с бойцами Лукашенко формируют группировку для наступления из Беларуси. На Северском да Слобожанском направлениях – напряженной остается ситуация у границы. Россия в районах Брянской, Курской и Белгородской областей держит определенное количество своих войск.

да направлениях – напряженной остается ситуация у границы. Россия в районах Брянской, Курской и Белгородской областей держит определенное количество своих войск. На Запорожском да Херсонском направлениях оккупанты пытаются обороняться. То есть строят фортификационные сооружения и роют окопы.

Также важно отметить, что почти по всем направлениям захватчики обстреливают населенные пункты и не дают спокойно жить обычным украинцам.

Собственно, за сутки противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и городам и селам Украины. Из-за этого есть раненые среди гражданского населения, а также разрушены и повреждены частные жилые дома.

Успехи защитников



Имеется высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

За последнее время авиация Сил обороны нанесла серию из 11 ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов. Операция была проведена днем с точностью и аккуратностью. Кроме того, Воздушные Силы успешно сбили 2 разведывательных БПЛА противника типа "Мерлин" и 1 "Орлан-10". Это стало ощутимым ударом по врагу и ярким свидетельством возможностей ВСУ.

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Вспомним к этой теме, что по состоянию на 23 апреля украинские защитники отправили к Кобзону 186 420 вражеских военных. Только за минувшие сутки – 690 оккупантов, а также 3 танка, 1 боевую бронированную машину, 5 артиллерийских систем и вертолет.