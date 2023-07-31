Вагнеровцев в Беларуси может быть несколько групп: каковы их возможные цели и что задумал Путин

Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь. Спутниковые снимки зафиксировали около 300 палаток и 200 транспортных средств. Наемники могут быть разделены на несколько групп и будут иметь разные задачи.

О них 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил основные цели Путина в стремлении дестабилизировать ситуацию.

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Две группы вагнеровцев

Одна из возможных групп может отправиться на замену приезжающих из Африки. Этот регион – неплохой кошелек для обогащения приближенных к Путину людей, а может, и самого диктатора.

"Плюс это элемент влияния на африканскую политику. В некоторых регионах Россия уже пытается распространять свое влияние и совершает провокации. Таким образом демонстрирует свою "мощь" и вроде бы потенциал влияния на международные события. Пусть пока они ограничены африканским континентом", – сказал Мусиенко.

Другая группа может использоваться для провокаций в Польше. Они будут направлены на проверку реакции непосредственно НАТО и стран Балтии.

"Есть варианты, которые они планируют для вагнеровцев. Первый – под видом мигрантов проникать в Польшу и оставаться там "спящими" агентами, пока кого-то не отловят. Или будут готовиться к диверсиям", – предположил военный эксперт.

Другая задача – заходить на территорию Польши, совершать там провокации, вступать в стычки с правоохранителями и возвращаться назад в Беларусь. Таким образом будут проверять готовность НАТО к действиям.

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Тактика Путина

За всеми этим возможными сценариями стоит более глобальная цель непосредственно Владимира Путина – он хочет выйти на диалог с США. Именно это продемонстрировал российский диктатор на саммите "Россия – Африка", считает Мусиенко. Мол, Запад не хочет вести с ним переговоры, которые были бы очень желательны.

Он хочет разбалансировать ситуацию, чтобы с ним вышли на переговоры под угрозой, что единство НАТО может пошатнуться. Не думаю, что эти планы могут быть удачными. Но это то, что Россия хочет попробовать. Польша отразит атаки, но здесь интересна реакция" Брюсселя,

– добавил он.

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