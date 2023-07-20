Вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь: в Госпогранслужбе оценили угрозу

Наемники ЧВК "Вагнер" продолжают активно перемещаться в палаточный лагерь под Осиповичами в Беларуси. Прибывают они туда без тяжелой техники.

О рисках эскалации с территории Беларуси эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает 24 канал.

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Наемники двигаются к местоположению ПВК "Вагнер"

По словам Андрея Демченко, ситуация сейчас контролируемая. У границы с Беларусью не фиксируют ни перемещение военной техники, ни подразделений русской армии. Вагнеровцы пока не представляют угрозы для Украины.

Наемники продолжают прибывать к месту расположения ЧВК "Вагнер" в лагерь под Осиповичами. Госпогранслужба пока не может точно сказать, сколько вагнеровцев находится в Беларуси. Однако сам лагерь рассчитан на около 8 тысяч человек.

Также представитель заявил, что Россия практически вывела все свои регулярные войска с территории Беларуси.

Не исключено, что в рамках ротации через некоторое время будут опрокинуты новые. Однако на данный момент подразделений регулярной армии России на территории Беларуси практически нет,

– заявил Демченко.

Наемники ЧВК "Вагнер" прибывают в Беларусь практически разоружены, без тяжелой техники. Андрей Демченко заявил, что вагнеровцы могут привлечь к обучению белорусских военных, а впоследствии и российских, которые проходят подготовку на территории Беларуси.

Нахождение вагнеровцев на территории Беларуси