Сменили погоны и встали против Путина: ряды РДК пополнились ветеранами ЧВК "Вагнер"

"Русский добровольческий корпус" сообщил о новом пополнении в их рядах. По сообщениям командира, к подразделению присоединились ветераны ЧВК "Вагнер".

РДК действует как на территории Украины, защищая ее от оккупантов, так и производит рейды в России. Теперь больше россиян будут противостоять кровавому режиму.

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Вагнеровцы в РДК

Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Никитин рассказал, что ряды формирования недавно пополнились новыми добровольцами. Они уже прибыли в Украину.

Снова убеждаюсь в том, что наша борьба нашла отклик у множества русских умов и сердец, и ряды "Русского Добровольческого Корпуса" продолжают пополняться самыми решительными и храбрыми сыновьями своего отечества.

– отметил Никитин.

Командир Корпуса подчеркнул, что среди новоприбывших есть не только "молодые необстрелянные бойцы", но и военные профессионалы. Речь идет о прибывших ветеранах ЧВК "Вагнер", чтобы бороться с врагом – с путинским режимом.

Нас ждет эпоха жестокой борьбы за будущее наших детей, поэтому мы готовимся, растем и крепнем с каждым днем.

– подытожил Денис Никитин.

Вагнеровцы сейчас: что известно