Есть три варианта: какие провокации могут совершать вагнеровцы против Польши
Боевики ЧВК "Вагнера" остаются в Беларуси. Они могут прибегнуть к целому ряду провокаций в странах Европейского Союза, в частности в Польше.
Об этом 24 Каналу сказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Как известно, вагнеровцы двигались в сторону Сувалкского коридора.
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"Мы любой сценарий не исключаем. Очень радуюсь, что поляки серьезно это воспринимают и усиливают оборону на границе", – отметил Ступак.
Какие провокации могут совершить вагнеровцы возле Польши: смотрите видео
В частности, наемники Евгения Пригожина могут прибегать к следующим провокациям:
- похищать польских пограничников или устраивать перестрелки с ними;
- заходить вглубь и делать диверсионные акции;
- активизировать миграционный кризис с беженцами из Сирии и Ливии.
Почему не стоит недооценивать "Вагнера" в Беларуси
"Те вагнеровцы, которые находятся в Беларуси, – это не зеки. Это костяк, которого нужно остерегаться. Они очень профессиональные и имеют большой боевой опыт в Сирии, Ливии, ЦАР", – пояснил Ступак.
Другое дело, что у них нет тяжелой техники, которой они оперировали в Украине. Но если у них будет стрелковое оружие, то варианты провокаций увеличиваются.
Кроме того, Александр Лукашенко может предоставить им беларусское гражданство, с которым попасть в страны ЕС гораздо легче.
Вагнеровцы провоцируют Польшу: последние новости
- После мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт с минобороны России, перемещаются в Беларусь. Их первые колонны, двигавшиеся в лагерь под Осиповичами, зафиксировали 15 июля.
- Пригожин заявил, что собирается вместе с вагнеровцами сделать беларусскую армию "второй в мире". На границе с Польшей прошли их учения.
- В ходе встречи с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко сказал, что вагнеровцы "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув".