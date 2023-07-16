Уже утилизируем диверсантов: способны ли вагнеровцы в Беларуси открыть второй фронт против Украины

В Госпогранслужбе заявили, что количество вагнеровцев в Беларуси не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать ударную группировку. Тем не менее, Беларусь их может привлекать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на границе с Украиной или другими странами. Но диверсанты действительно уже активизировались.

Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Денис Попович. Он рассказал, что даже без вагнеровцев ДРГ пытаются проходить через границу и кошмарить населенные пункты в украинском пограничье. Отметим, что украинские пограничники продолжают следить за наемниками в Беларуси, чтобы понимать, где они там и для чего.

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"Сейчас отрабатывается ситуация, создаются соответствующие условия для того, чтобы бороться с этими ДРГ. Поэтому появление вагнеровцев, возможно, усложнит ситуацию, но мы к этому готовы", – отметил Попович.

Могут ли вагнеровцы наступать из Беларуси: смотрите видео

Может ли быть второй фронт

Вагнеровцы не смогут открыть второй фронт из Беларуси против Украины. Им не хватит ни 8 тысяч, ни 80 тысяч бойцов для этого.

На пике своего "мощности" наемники имели численность более 70 тысяч, их тогда полностью обеспечивало минобороны России. Бойцам давали полный карт-бланш по бронетехнике и боеприпасам. В их распоряжении была даже авиация.

Однако после недомятежа Евгения Пригожина с вагнеровцами страна-агрессор вряд ли захочет иметь дело. Все, чтобы не создавать себе опасность. А Беларусь – тем более.

Во-первых, белорусский диктатор не имеет такого количества ресурсов. А во-вторых, Александр Лукашенко сам прекрасно понимает, какую опасность для его режима может представлять ПВК "Вагнера".

Там он не будет создавать такую армию, которой хватило бы, чтобы атаковать Киев или Север Украины. На мой взгляд, это чисто фантастика,

– подчеркнул военный обозреватель.

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