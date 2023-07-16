Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що навіть без вагнерівців ДРГ намагаються проходити через кордон і кошмарити населені пункти в українському прикордонні. Зазначимо, що українські прикордонники продовжують далі стежити за найманцями в Білорусі, аби розуміти, де вони там і для чого.

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"Зараз відпрацьовується ситуація, створюються відповідні умови для того, щоби боротися із цими ДРГ. Тому, поява вагнерівців, можливо, ускладнить ситуацію, але ми до цього готові", – зауважив Попович.

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Чи може бути другий фронт

Вагнерівці не зможуть відкрити другий фронт з Білорусі проти України. Їм не вистачить ані 8 тисяч, ані 80 тисяч бійців для цього.

На піку своєї "могутності" найманці мали чисельність понад 70 тисяч, їх тоді повністю забезпечувало міноборони Росії. Бійцям давали повний карт-бланш щодо бронетехніки та боєприпасів. У їхньому розпорядженні була навіть авіація.

Однак після недозаколоту Євгенія Пригожина з вагнерівцями країна-агресорка навряд чи захоче мати справу. Усе, щоби не створювати собі загрозу. А Білорусь – тим паче.

По-перше, білоруський диктатор немає такої кількості ресурсів. А, по-друге, Алєксандр Лукашенко сам чудово розуміє, яку небезпеку для його режиму може становити ПВК "Вагнера".

Там він не буде створювати таку армію, якої б вистачило, щоби атакувати Київ чи Північ України. На мій погляд, це суто фантастика,

– наголосив військовий оглядач.

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