Путин устроил театр с бунтом наемников Пригожина: зачем вагнеровцев сгоняют в Беларусь

После краткосрочного мятежа в России боевики ЧВК "Вагнера" прибывают в Беларусь. Возможно, Владимир Путин стремится использовать наемников, чтобы масштабировать войну и отвлечь внимание от Украины.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Юрий Подорожный. Как известно, вагнеровцы готовятся к зимовке в Беларуси.

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"Путин заинтересован в том, чтобы вовлечь Североатлантический альянс в эту войну, сделать ее глобальной. Чтобы странам НАТО было не до Украины", – отметил Подорожный.

Если вагнеровцы совершат теракт в какой-либо из стран НАТО, Альянс будет вынужден среагировать в соответствии с пятой статьей учредительного договора.

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Если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразными, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

"Театр с бунтом вагнеровцев затеял сам Путин, чтобы продемонстрировать, что Россия больше не имеет никакого отношения к этой частной военной компании", – предположил Подорожный.

Таким образом, диктатор якобы не может отвечать за какие-либо действия боевиков.

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