Перемещение "Вагнера" в Беларусь: насколько реальна опасность наступления с Севера

После неудачного "переворота" Евгения Пригожина в Беларуси могут разместить наемников из ЧВК "Вагнера". Однако они вряд ли будут представлять серьезную угрозу для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, Владимир Путин вообще ликвидирует "Вагнера" как организацию чтобы она не напоминала о его позорном бегстве и трусости.

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"Это полевые лагеря, оборудованные ранее. Часть из них используют войска Беларуси, часть – Россия для подготовки мобилизованных", – прокомментировал Жданов информацию о палаточном городке.

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Вагнеровцы не представляют угрозы для Украины по двум причинам:

Путин не даст Лукашенко возможность влезть в "вагнеровский проект";

заявленное количество вагнеровцев, которые могут появиться в Беларуси, недостаточно, чтобы создать группировку для наступления.

Но Украина готовится ко всему

30 июня на фоне новостей о вагнеровцах президент Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК "Север" Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

Войска отработают и отыграют все потенциальные ситуации в командно-штабных играх, чтобы быть готовыми в случае угрозы.

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