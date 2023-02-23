Проблемы назревали давно: в ВСУ рассказали о снарядном голоде ЧВК "Вагнер" на Донбассе

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал фото своих убитых наемников и пожаловался, что его бойцам не хватает боеприпасов. Впрочем, действительно ли это, ВСУ нужно время, чтобы понять.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, за минувшие сутки оккупанты 80 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранее в Институте по изучению войны отметили, что вероятное перекрытие доступа ЧВК "Вагнер" к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению происходит в рамках так называемой "профессионализации" российских регулярных войск.

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"За предыдущие было более 100, 200 (обстрелов – 24 Канал). Могло это быть в силу определенных перегруппировок и других моментов. Но нужно время, чтобы верифицировать четко", – сказал он.

Проблемы назревали давно

Череватый рассказал, что, в частности, по перехватам россиян слышно, что проблемы с поставкой боеприпасов есть и назревали они давно. Мол, раньше у ЧВК "Вагнер" была "привилегия", что они получали практически без оговорок того, что хотели.

У генералитета оккупационных войск это не вызывало восторга, особенно на фоне того, что их постоянно унижали и обвиняли в непрофессионализме. И всячески "выпячивали" преступную организацию Вагнера,

– рассказал спикер.

Сергей Череватый отметил, что частично правда то, что вагнеровцы воевали лучше. Однако, солидарности или военного братства – у них точно не было. Вместо этого там была жесткая конкуренция и частичное присвоение небольших продвижений.

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"Не ходи туда – убьют"

Военный рассказал, что наемников Пригожина стало меньше из-за того, что ВСУ их убивают в промышленных масштабах. А "трение" между минобороны России и ЧВК "Вагнер" – это уже вторичная причина. Он отметил, что россияне пытались добиться прорыва именно живой силой.

"Они массово забрасывали именно бывшими заключенными и пытались сделать из них главную ударную силу. Не какие-нибудь мощные технические средства – новейшую авиацию или новейшую артиллерию, ракеты", – сказал Череватый.

По его словам, дошло уже до того, что в тюрьмы, где были бывшие заключенные, стали поступать сообщения. Мол, "не ходи туда – убьют".

Сергей Череватый отметил, что бывшие заключенные – это абсолютно циничные и грубые люди, которые не пренебрегают тем, чтобы, как минимум, украсть, а то и убить.

"У них там царит среди их, особенно, верхушки и вообще, кто признает эти законы, дух так называемого "отрицалово". То есть, на русском языке "отрицание" – всего авторитетного, государственного", – сказал военнослужащий.

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"Это была экстенсивная, но определенная эффективность на фоне полной, фактически, неэффективности регулярной армии. Но это тоже заканчивается. Их еще достаточно, но гораздо меньше, чем было", – подытожил Череватый.

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