Нужен не только опыт: являются ли угрозой для ВСУ вагнеровцы, которые возвращаются на фронт
Вагнеровцы могут вернуться на фронт в Украину с новым руководителем. Однако таких результатов, как под руководством Евгения Пригожина, они вряд ли достигнут.
Боевики имеют опыт в роли штурмовой пехоты, но этого мало. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
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Потенциал будет меньше
Как отметил Игорь Романенко, когда Пригожин руководил ЧВК "Вагнера", то у них было хорошее вооружение, тяжелая техника, обеспечение. Хотя сейчас этих боевиков пытаются обеспечить, но это происходит уже не на том уровне.
Это уже отдельные вагнеровцы, имеющие опыт штурмовой пехоты. Но там нужно иметь не просто опыт. Нужны слаженные подразделения в составе и руководство, уровень обучения. Поэтому потенциал этой структуры, безусловно, меньше,
– считает он.
Генерал-лейтенант в отставке убежден, что какое бы количество вагнеровцев не набрали, но потенциал будет точно ниже, чем когда они подчинялись Пригожину.
Романенко о вагнеровцах: смотрите видео
Вагнеровцы возвращаются на фронт в Украину: последнее
- Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" была уничтожена в мае – июне этого года. Отдельные боевики ищут себе место на инструкторских должностях, заключают контракты с другими военными компаниями, входящими в минобороны России, идут обычными штурмовиками, пехотинцами. Их немного, поэтому на ситуацию они не повлияют.
- Евлаш отметил, что вагнеровцы попадают на фронт из расформированных лагерей, которые раньше были на территории Беларуси. В их группировке было примерно 8 тысяч человек. Наемники не сформированы в батальон, подразделение или бригаду, это больше информационно-психологическая акция.
- Аналитики ISW считают, что ЧВК "Вагнера" может перейти в подчинение росгвардии или минобороны России и снова представлять угрозу ВСУ. Новым руководителем наемников может стать сын Евгения Пригожина.