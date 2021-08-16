ВАКС продлил домашний арест Чаусу

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом еще на протяжении 2 месяцев.

Заседание снова проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Чауса. Прокуратура этому не возражала.

Читайте также Не может, – юрист объяснил, почему Чаус не получит условный срок

Чаусу продлили меру пресечения

Судья ВАКС Екатерина Широкая продлила домашний арест экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу на 2 месяца – до 15 октября 2021 года.

Предыдущая мера пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве истекала 18 августа.

Помощь адвокатов для закрытого заседания

Ранее защита Чауса заявила, что заседание должно быть закрытым для безопасности их подзащитного. Все потому, что Служба безопасности расследует возможное похищение бывшего судьи, к которому могут быть причастны работники правоохранительных и следственных органов.

На части трансляции заседания, которая была доступна, было заметно, что в зал пришли люди с автоматами.

В Центре противодействия коррупции отметили, что это является очередным подтверждением того, что дело подследственно детективам Национального антикоррупционного бюро и подсудно ВАКС.

Дело Чауса: что известно