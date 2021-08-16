Засідання знову проходило в закритому режимі на прохання захисту Чауса. Прокуратура щодо цього не заперечувала.

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Чаусу продовжили запобіжний захід

Суддя ВАКС Катерина Широка продовжила домашній арешт екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу на 2 місяці – до 15 жовтня 2021 року.

Попередній запобіжний захід щодо підозрюваного у хабарництві спливав 18 серпня.

Пояснення адвокатів щодо закритого засідання

Раніше захист Чаус заявив, що засідання має бути закритим для безпеки їхнього підзахисного. Усе через те, що Служба безпеки розслідує ймовірне викрадення колишнього судді, до якого можуть бути причетні працівники правоохоронних та слідчих органів.

На частині трансляції засідання, яка була доступною, було помітно, що до зали прийшли люди з автоматами.

У Центрі протидії корупції наголосили, що це є черговим підтвердженням того, що справа підслідна детективам Національного антикорупційного бюро та підсудна ВАКС.

Справа Чауса: що відомо