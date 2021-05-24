У ВАКС забрали дело Гладковского-младшего

Дело Игоря Гладковского забрали у Высшего антикоррупционного суда и передали на рассмотрение Соломенского суда Киева. Такое решение 24 мая приняла коллегия апелляционной палаты ВАКС.
Почему Антикоррупционный суд не будет рассматривать дело
Ранее к апелляции ВАКС обратился Антикоррупционный суд с представлением об определении подсудности. Об этом их попросил адвокат Гладковского.
Ранее Обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего направили в суд
По мнению судей, это дело им не подсудно, поскольку Гладковский-младший не является чиновником, не работает на госслужбе, само преступление тоже не входит в соответствующий перечень,
– рассказал журналист Олег Новиков.
Кроме того, в деле нет постановления прокурора, который после выделения материалов определил подследственность за Национальным антикоррупционным бюро. Тоже нет решения директора НАБУ, согласованного с прокурором САП об этом.
Решение о передаче дела одобрили судьи:
- Николай Глотов (председательствующий),
- Олег Павлишин,
- Инна Калугина,
- Андрей Никифоров,
- Даниила Никифоров.
По словам Новикова, Павлишин и Глотов "имеют особое мнение по этому поводу".
Что известно о деле Гладковского-младшего
- В конце 2019 года в "Укроборонпроме" возник коррупционный скандал. По данным СМИ, тогда государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России.
- В причастности к коррупционной схеме подозревают бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына – Игоря.
- 22 апреля 2021 года Игоря объявили в розыск. Все потому, что он не являлся на допросы.
- Адвокат Гладковского-младшего Руслан Волынец заявлял, что его подзащитный лечится за границей от постковидного синдрома.
- 26 апреля СМИ сообщили, что подозреваемый вернулся в Украину.
- Гладковского обвинили в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, он получил 950 тысяч гривен в результате продажи "Укроборонпрому" товара по завышенной стоимости. 29 апреля в ВАКС должно было состояться судебное заседание, однако его перенесли, потому что не пришел адвокат.