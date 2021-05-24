У ВАКС забрали дело Гладковского-младшего

Дело Игоря Гладковского забрали у Высшего антикоррупционного суда и передали на рассмотрение Соломенского суда Киева. Такое решение 24 мая приняла коллегия апелляционной палаты ВАКС.

Почему Антикоррупционный суд не будет рассматривать дело

Ранее к апелляции ВАКС обратился Антикоррупционный суд с представлением об определении подсудности. Об этом их попросил адвокат Гладковского.

Ранее Обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего направили в суд

По мнению судей, это дело им не подсудно, поскольку Гладковский-младший не является чиновником, не работает на госслужбе, само преступление тоже не входит в соответствующий перечень,

– рассказал журналист Олег Новиков.

Кроме того, в деле нет постановления прокурора, который после выделения материалов определил подследственность за Национальным антикоррупционным бюро. Тоже нет решения директора НАБУ, согласованного с прокурором САП об этом.

Решение о передаче дела одобрили судьи:

Николай Глотов (председательствующий),

Олег Павлишин,

Инна Калугина,

Андрей Никифоров,

Даниила Никифоров.

По словам Новикова, Павлишин и Глотов "имеют особое мнение по этому поводу".

Что известно о деле Гладковского-младшего