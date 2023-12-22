"Я чувствовал, как горит мое тело": боец ВСУ рассказал о попадании российской ракеты
Источник:UNBROKEN Ukraine
Валентин Бондарь из Полтавы добровольно вступил в ряды ВСУ в ноябре 2022 года. Впрочем, через полгода службы мужчине пришлось ампутировать обе ноги и пройти реабилитацию. Причиной стало попадание российской противотанковой ракеты в его автомобиль.
После мобилизации в 2022 году Валентин стал главным водителем роты в составе 77-й отдельной аэромобильной бригады. Он выполнял боевые задания и эвакуировал собратьев.
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Ранение мужчины на Бахмутском направлении
В реабилитационном центре рассказали, что в тот день, когда мужчина получил ранения, он вывозил пехотинцев с позиций на Бахмутском направлении, на которые активно наступали российские захватчики.
В колонне, в которой было несколько эвакуационных легкобронированных машин, следовавших так называемой "дорогой жизни", Валентин ехал первым. В его авто оккупант попал противотанковой управляемой ракетой.
Меня ослепило и оглушило. В глазах был оранжевый цвет, а в ушах шкварчал раскаленный металл. Я чувствовал, как горит мое тело,
– рассказал боец для UNBROKEN Ukraine.
Военному удалось самостоятельно выбраться из горящей машины, после чего он упал на землю и прокатился дальше от огня. Когда мужчина открыл глаза, то увидел свои разбитые ноги и самостоятельно наложил себе турникеты.
Медики сразу нескольких госпиталей пытались спасти нижние конечности мужчины, однако им это не удалось. Ноги пришлось ампутировать.
Я пережил ад. И выбирался ради своих девочек. У меня их трое: жена Валентина и две дочери – Милана и Анастасия. Поэтому сейчас я хочу просто быть со своей семьей,
– сказал Валентин.
Защитник проходил реабилитацию в течение 6 месяцев после ампутации нижних конечностей. Его ожоги заживали, а он сам готовился к протезированию. Сейчас Валентин на финальной прямой и вскоре его выпишут из реабилитационного центра.
Протезирование Валентина Бондара / Фото UNBROKEN Ukraine
Реабилитация в UNBROKEN Ukraine: последние новости
- 10 ноября пациент центра Unbroken, боец 47 бригады Михаил Бакалюк рассказал свою историю восстановления в реабилитационном центре. По его словам, первые этапы лечения были очень сложными и болезненными. Он рассказал, что организм нужно полностью психологически и физически перестраивать. Из этого состояния Михаилу помогли выйти реабилитологи и психотерапевты.
- В то же время, детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова, на базе которой действует Центр детской реабилитации UNBROKEN KIDS UNBROKEN Ukraine, проходил реабилитацию 8-летний Роман Олексив. В результате циничного российского удара по Виннице мальчик получил 45% ожогов.
- Мэр Львова Андрей Садовый 3 декабря рассказал об итогах года относительно деятельности проекта Unbroken. По его словам, за это время удалось научиться производить и устанавливать временные и постоянные протезы. В настоящее время идет работа над созданием еще одной большой мануфактуры на территории Первого ТМО.