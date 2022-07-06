"Понимала, что больше его не увижу": воспоминания о Валерии Гудзе – экс-командире 24 бригады

Такие как он не требуют много представлений, потому что громче любых слов о Герое Украины Валерии Гудзе могут сказать его поступки. Даже через 3 года после гибели он остается образцом для сотен офицеров, командиром, за которым не страшно было идти в бой, и лучшим мужем и отцом, чья любовь не закончилась смертью.

Еще на заре Независимости он сознательно выбрал служение украинскому народу, и остался ему верным до последних минут жизни. Валерий Гудзь с позывным "79" погиб 12 марта 2022 года на Луганщине – в бою, как настоящий воин. Рядом со своим подразделением, как настоящий командир.

В рамках проекта "Жизнь после потери" жена Маргарита и дочь Анна рассказали 24 Каналу о наставлениях, которые от него получили, о войске, которое он мечтал создать, и о своем пути дальше.

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Хотел быть только украинским офицером

Еще со школьных лет Валерий Гудзь готовил себя к карьере военного: каждое утро бегал, усиленно занимался спортом, тренировал дисциплину. Эти привычки сохранил на протяжении всей жизни. А когда услышал, что на вступительных экзаменах надо сдавать плавание, то целое лето тайно от мамы ходил на озеро и учился.

Школу закончил с серебряной медалью, сдал математику на "отлично", тем самым подтвердил медаль, которая дала возможность не сдавать другие экзамены, и стал курсантом Рязанского воздушно-десантного училища. В тот год конкурс там был 9 человек на одно место.

Все это говорит о его сильном характере, ведь к такому образу жизни Валерия никто не принуждал. Это был его сознательный выбор. Он поставил цель и достиг ее. Просто так никто никем не становится, потому что все требует усилий,

– подчеркнула его жена Маргарита.

Они познакомились в 1991 году. Валерий учился в военном училище, Маргарита – в педагогическом институте. Женщина вспоминает, что с первой встречи почувствовала, что может доверять этому юноше. Он излучал уверенность, надежность, был чрезвычайно ответственным.



Валерий Гудзь на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

В те годы мало кто верил, что Советский Союз распадется, но Валерий умел оценивать ситуацию, все анализировал. Поэтому, когда наше государство стало независимым, он сказал, что будет служить только в украинской армии.

После окончания военных вузов распределение для дальнейшей службы происходило по рейтингу. Его составляющими были: физическая подготовка, психологическая, лидерские качества и, конечно, обучение. Первым, в соответствии с рейтингом, выбирал службу курсант, который уже воевал в Афганистане, имел множество наград, а вторым – Валерий Гудзь.

Он поблагодарил командование за все, чему его научили, и отметил, что является украинцем, поэтому должен быть рядом со своим народом. Тогда ему дали направление в Министерство обороны Украины, а там – в ОК "Юг",

– вспомнила женщина.

Валерий и Маргарита поженились в июле 1992 года, а уже через месяц им надо было ехать тысячи километров на место службы. В этот момент молодая жена не испытывала никаких сомнений. Больше волновался Валерий, даже предлагал, что сначала поедет сам, обустроится, но Маргарита отказалась. Она точно знала, что должна быть там, где ее муж.



Маргарита Гудзь с мужем / Фото предоставлены 24 Каналу

"Еще перед выпуском он говорил мне, что поскольку учился в воздушно-десантном училище, то будет служить в большом городе. Объяснял, что десантникам нужны аэродромы, регулярные прыжки с парашютов, соответственно такие возможности есть только в городах. Но когда я прочитала в направлении слова "с. В. Корениха", то поняла, что мы едем куда-то не туда", – с улыбкой добавила женщина.

Так они оказались на Николаевщине. Муж начал службу, Маргарита устроилась учительницей в школе. Никаких удобств в новом доме не было, девушке, которая выросла в городе, пришлось ко всему привыкать, но молодая семья ни на что не жаловалась. А потом воинскую часть перевели в Николаев.



Валерий Гудзь в первые годы на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Всего на юге Украины они провели почти 10 счастливых лет. До сих пор Маргарита вспоминает об этом времени с теплом в сердце. Она благодарна людям, которые так хорошо их приняли, а со многими общается до сих пор.

"К сожалению, тогда войско было не нужно": жизнь до 2014 года

В семье кадрового офицера сразу поделили обязанности. Муж был главой семьи, а жена – надежным тылом. Она никогда не вмешивалась в его служебные дела, но всегда дарила уют и тепло, которые были так нужны.

Когда родился сын – забот стало больше. Валерий видел, что мне очень трудно, поэтому просто брал коляску с ребенком и шел гулять, давал мне перевести дыхание. Затем привозил его и возвращался на службу. Войско было для него всем. Я это понимала и принимала,

– подчеркнула женщина.

К сожалению, с годами становилось понятно, что военная служба не нужна Украине. В 2000-х годах армия переживала не лучшие времена. Это психологически очень давило на Валерия, который уже был в звании майора, имел двоих детей. Он понимал, что нужно что-то менять, поэтому уволился в запас и семья переехала в Борисполь, где жили его родители.

Валерий Гудзь получил второе высшее образование и начал работать учителем. Преподавал военное дело, тренировал молодежь, вел секцию по боксу, воспитал плеяду талантливых спортсменов. Вместе с детьми часто ездил на соревнования, создал военно-патриотический клуб "Бориветер".



Офицер много вкладывал в воспитание молодого поколения / Фото предоставлено 24 Каналу

"Как-то он привез своих воспитанников в воинскую часть в город Николаев. Там они несколько дней жили в казармах, ездили на полигон, учились стрелять. Многие из этих ребят впоследствии также выбрали для себя военный путь, стали офицерами. На это их вдохновил пример мужа", – рассказала Маргарита.

Когда в 2014 году Россия напала на Украину, в семье Валерия Гудзя никто не обсуждал, что делать дальше. Решение вернуться на службу было четким и понятным.

Он не мог заниматься боксом и детьми тогда, когда возникла угроза для Украины. Хотя ему было уже далеко не 20-ть, он работал учителем, но не колебался ни минуты, понимал, что прежде всего является офицером. Поэтому сразу собрал вещи и уже в начале апреля был на Востоке,

– добавила женщина.

Воспитал поколение Героев Украины и знал солдат по имени

Маргарита признается, что когда муж оставлял армию в 2000-х годах, то на эту армию больно было смотреть. Все вдруг поняли, что войско важно только в 2014-м. Тогда Валерий Гудзь начал службу в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Там прошел путь от командира взвода до заместителя командира бригады.

Он воспитал и научил целое поколение Героев Украины. Я говорю об этом без пафоса, так действительно было. Андрей Кизило, Андрей Жук, Василий Тарасюк, Андрей Верхогляд, Роман Дармограй – все эти офицеры удостоены этой высшей награды. Каждый из них служил в 72 бригаде под командованием моего мужа,

– сказала Маргарита.

Под руководством Валерия Гудзя начинали военную службу в 72 бригаде, в частности Богдан Гарнага, Алексей Халабуда. В 24 бригаде – плеяда других талантливых офицеров: Сергей Мазорчук, Юрий Капустяк, Сергей Лисовенко, Тарас Матвеев, Джемиль Измаилов.

Сегодня военные, которых учил Валерий Гудзь, стали командирами батальонов, бригад, кто-то возглавляет армейский полк. Все они продолжают дело своего наставника, ведь знают, как он мечтал создать новое украинское войско – войско, в котором будет честью служить.

"Его главными принципами не только на службе, но и в жизни были честность и порядочность. Именно по этим критериям он оценивал людей. К солдатам никогда не относился свысока. Прекрасно понимал, что войско держится именно на них. Даже шутил, что очередей на должность солдата нет никогда, тогда как командирами хотят быть все", – рассказала жена Валерия Гудзя.



Валерия Гудзя любили и уважали подчиненные / Фото предоставлены 24 Каналу

Служа на высоких должностях, "79" лично проверял все окопы, потому что понимал, что от этого зависит жизнь людей. Больше всего заботился о безопасности личного состава, говорил, что никогда не будет прятаться за спинами солдат и не хочет одерживать победы ценой жизни бойцов, поэтому очень тяжело переживал каждую потерю.

Возможно, это прозвучит странно, но иногда я думаю, что это "хорошо", что мой муж так и не узнал о гибели Дмитрия Коцюбайло, Андрея Верхогляда, Сергея Дердуги, Петра Янченко... Я не знаю, как бы он это пережил...,

– поделилась Маргарита.

Хотя в подчинении Гудзя были сотни, а впоследствии и тысячи бойцов – большинство из них он знал по имени. Мог подойти к солдату и спросить, как у него дела, все ли в порядке дома, поел ли он и даже уточнить, что именно. Валерий Федорович сначала все делал сам, показывал, как правильно на своем примере, а потом требовал этого от других. Часто повторял слова: "Лидер, это тот, кто идет впереди, а не толкает сзади".

Говорил, что будет умирать, но этого не забудет: что "79" рассказывал о войне

Жизнь на фронте изменила мужчину. Он стал закрытым, постоянно о чем-то думал, даже когда приезжал домой, то мыслями был на войне, внимательно следил за всем, что происходит. Четко понимал, что полномасштабного вторжения не избежать и это вопрос времени.

Жена как могла пыталась отвлечь его от этих мыслей. Супруги ходили в кино, театр, но полностью забыть о службе офицер никогда не мог. Интересно, что именно в те годы завязалась его дружба с непревзойденной Адой Роговцевой, Екатериной Степанковой, Светланой Орличенко.

В определенные моменты Валерию Федоровичу хотелось поделиться с семьей переживаниями, дать определенные наставления. Тогда жена с детьми внимательно слушали, что он скажет.

Как-то он рассказал, какими страшными бывают обстрелы из "Градов". Сказал, что они стреляют не в одно место, а хаотично. А ты просто лежишь, прижавшись к земле, закрываешь голову руками и надеешься, что это как-то поможет,

– вспомнила жена.

Всего за 9 лет на войне Валерий Гудзь прошел через адские бои на Луганщине и Донетчине, потерю побратимов, ранения, выход из окружения и множество моментов, в которых чудом уцелел.



Валерий Гудзь пережил сложные бои на войне / Фото предоставлено 24 Каналу

В 2014 году он попал в окружение. Тогда российская сторона делала "коридор", в котором расстреливала бойцов. Некоторые были вынуждены выходить через территорию России. Валерий позвонил мне и сказал, что он на это не пойдет, будет прорываться с боями. Я только просила его, чтобы остался живым,

– сказала женщина.

У офицера была замечательная интуиция. Неоднократно бойцы рассказывали, что благодаря указаниям Гудзя им удавалось спастись. Был случай, когда наши военные вернули определенный участок, выбили оттуда противника и бой якобы завершился. Они планировали отдохнуть, но пришел "79" и приказал изменить позицию. Когда бойцы зашли в безопасное место – начался обстрел.

Он всегда хотел видеть ситуацию собственными глазами. Уже когда был полковником, командиром 24 механизированной бригады имени Короля Даниила – вместе с бойцами посреди ночи ходил по позициям в Марьинке и планировал операции.

Мне рассказали, что в это время он увидел старушку, которая в 3 часа ночи стояла на улице в резиновых тапочках и смотрела как горит ее дом. Она не кричала, не плакала, а просто молчала. Это воспоминание всегда было у него перед глазами. Он говорил, что будет умирать, но этого не забудет,

– поделилась Маргарита Гудзь.

Также женщина обратила внимание на то, что командирами бригад служат не более 2 – 3 лет, потому что физически люди не выдерживают. На этих офицерах безумная ответственность абсолютно за все: личный состав, технику, планирование операций, медицинское обеспечение, выплаты.

Валерий Гудзь никогда не жаловался на такой ритм, хотя даже на ППД в 5 утра уже был на ногах, а если успевал вернуться домой в 22 часа, то это было большой радостью.

"79" вместе с "Да Винчи" / Фото предоставлено 24 Каналу

Лучший друг и главный советчик: каким отцом был Валерий Гудзь

"Очень любящий, заботливый, но вместе с этим – в меру строгий и требовательный", – так о своем папе вспоминает Анна Гудзь. Она, как и старший брат, пошли по его пути и стали военными.

Больше всего отец учил их быть честными и порядочными и часто повторял, что деньги – это самое примитивное, что можно дать детям.

"Отец нас очень любил. Я помню, как поздно вечером приезжала с учебы и сразу бежала домой, потому что знала, что там меня ждет папа. Когда он погиб, было очень трудно принять, что уже нет человека, которому было настолько интересно знать, как прошел твой день", – вспомнила Анна.



Анна Гудзь с отцом / Фото предоставлены 24 Каналу

Сегодня она берет за ориентир лучшие черты своего отца, его умение идти своим путем, делать то, что нужно и не считаться со всеми вокруг. Решение о выборе профессии они также принимали вместе.

Валерий Федорович хорошо понимал важность медийной составляющей, поэтому тесно взаимодействовал с журналистами. Был одним из немногих командиров, к которому очень любили приезжать представители различных СМИ. Все это повлияло и на выбор дочери – Анна стала военной журналисткой.

Отец поддерживал меня на всем этом пути. Я постоянно что-то у него спрашивала, мы созванивались несколько раз в день. Могу с уверенностью сказать, что он жил моей жизнью. Я не знаю, откуда он брал столько энергии, ресурса, но мне всегда хватало его внимания,

– добавила Анна.

Маргарита Гудзь подтверждает слова дочери и отмечает, что дети были самым ценным для мужа. Признается – он любил их так сильно, что эти чувства даже сложно описать.

"Оба моих детей – военные. Они последовали примеру мужа. Сын воевал еще задолго до 2022 года, просто в один момент сказал, что хочет быть там, где его отец", – рассказала женщина.

Когда началась полномасштабная война, Анна еще была курсанткой. Она не обсуждала с папой каких-то масштабных действий или операций, а только просила беречь себя.

Они успели увидеться накануне гибели. Валерий Гудзь на несколько часов приехал домой, говорил с женой и дочерью. В ту ночь сказал фразу, которую они помнят до сих пор – "лишь бы все это не было зря".



Офицер после 24 февраля снова отправился на фронт / Фото предоставлено 24 Каналу

"Там был ад": о полномасштабной войне и последнем бое

В феврале 2022 года Валерий Гудзь был слушателем Национального университета обороны Украины. Когда Россия начала широкомасштабное наступление – он решил возвращаться в 24 бригаду для ее усиления.

Вечером приехал домой, был очень обеспокоен, нервничал. Жена уговаривала остаться дома хотя бы на несколько часов, переночевать и ехать утром, но Валерий Гудзь был непреклонен. Он видел, как стремительно развивается ситуация, догадывался о планах врага.

Муж осознавал, что больше пользы принесет там, где трудно, где идут усиленные бои. Поэтому отправился на Луганщину. Согласно его худшим прогнозам, бригада могла оказаться в окружении, и он хотел быть там вместе с ними,

– рассказала Маргарита.

Среди ночи офицер позвонил мэру Борисполя, тот сконтактировал его с полицией. Она и сопровождала командира из области в область, и уже в 9 утра Валерий Гудзь был под Попасной на Луганщине, где не стихали бои.

"Там был ад. Командир бригады ранен, моральное состояние бойцов очень сложное. Ребята звонили Валерию и просили приезжать, взять командование на себя, потому что в тех тяжелых боях возлагали надежду на его военный талант. Как он мог сказать им, что не приедет?", – поделилась женщина.

Можно только догадываться, что видел и чувствовал легендарный командир в те страшные дни. Но сомнениям не поддается то, что он однозначно был на своем месте и делал даже больше, чем может сделать человек.



"79" прошел через тяжелые бои / Фото предоставлены 24 Каналу

За годы службы у Валерия Гудзя и его жены появилось правило – дважды в день, примерно в одно и то же время они должны были созваниваться. Даже на несколько слов, но звонок был обязательным. Весь день 12 марта телефон молчал.

Маргарита подождала до 16 часов и позвонила сама, однако никто не ответил. Вечером того дня звонок все же раздался, но слышать и верить в то, что ей говорили, женщина не могла…

"Я каждую минуту за него молилась. Но когда он приехал домой за 2 дня до гибели, у меня были очень тяжелые предчувствия. Отгоняла их, но почему-то мысли были только о худшем – о том, что вижу его в последний раз. Я постоянно приглушала в себе эти ощущения, но они никуда не исчезали", – сказала Маргарита.

Дети помогли "удержаться на земле": как семья проживала потерю

Маргарита рассказала, что с 2014 года помогала своей куме, которая потеряла мужа. Вместе с другими друзьями пыталась ее утешить, поддержать, но всегда понимала, что никто никогда не сможет заменить мужа. В 2022 году такая поддержка понадобилась и Маргарите.

Женщина вспоминает, что наибольшую силу ей давали дети. Она хотела быть для них примером, показать, что надо жить дальше, двигаться вперед. Признается, что после потери многих людей на этой земле удержали только дети.

Также важно не стесняться и обращаться за помощью к специалистам. Лично мне помог психотерапевт, ему я могла довериться, рассказать о своей боли,

– добавила Маргарита.

Ей было легче общаться с людьми, которые переживают похожую боль. Когда в Мариинском дворце президент вручал семье высшую государственную награду, она познакомилась с женой пилота, Героя Украины Андрея Люташина – Татьяной.

Они сдружились, начали видеться, теперь вместе ходят в музеи, театры, на экскурсии. Общение с людьми во многом помогает. Именно Татьяне Маргарита может рассказать обо всем, что наболело, а она находит нужные слова, чтобы помочь.



Семья Валерия Гудзя получила его награду "Героя Украины" / Фото предоставлено 24 Каналу

"Ничто не сможет компенсировать потери, но нам надо жить. Так, 15 марта мне хотелось заскочить в могилу к мужу и лечь рядом, потому что мы 30 лет были вместе, а тут он идет куда-то без меня. Но я понимала, что у меня есть дети, а им еще труднее", – поделилась Маргарита.

Как она, так и дочь отмечают, что при жизни Валерий Гудзь окружил себя очень хорошими и достойными людьми. В момент горя все они были рядом, предлагали помощь, окутали любовью, никаких неуместных комментариев никогда не звучало. Впрочем семья понимает, что такие примеры, к сожалению, случаются с другими.

Маргарита советует сначала подумать, сказал ли человек что-то умышленно, или просто от непонимания. Также отмечает, что иногда молчанием и своим присутствием можно помочь больше, чем десятками хороших слов.

Моя боль нашла выражение в эмпатическом творчестве. Я решила написать книгу, где собрала истории женщин, которые потеряли мужей. Общаясь с ними, в первую очередь пыталась помочь маме. Но также поняла, что у всех нас есть определенные паттерны поведения. Так и мне было проще все это переживать,

– добавила Анна Гудзь.

К сожалению, или, к счастью, но рутина делает свое. Со временем нужно брать себя в руки, выполнять повседневные обязанности и чем-то заниматься. Анна замечает, что можно бесконечно сетовать на судьбу, анализировать, почему все так произошло, но от этого никогда не станет легче. Рано или поздно, но потерю приходится принять.

Валерий Гудзь с семьей / Фото предоставлено 24 Каналу

"Смерть – еще не конец": о жизни после

Сегодня родным, друзьям, волонтерам, побратимам и всей Украине – очень не хватает полковника Валерия Гудзя. Когда он менял бригаду, то военные прощались с ним со слезами на глазах, потому что не хотели отпускать лучшего командира. Когда погиб – в последний путь его приехали провести сотни людей, а глубину их горя невозможно описать словами.

В тот мартовский день 2022 года на Киевщине еще гремели пушки. Рядом стоял батальон Героя Украины Андрея Верхогляда и вел бой. Раздавались выстрелы, звучала сирена. Маргарита говорит, что по-другому ее муж не мог прощаться со всеми. Потому что очень любил войско, видимо, ради него и родился. Он жил и погиб на войне и под звуки канонад пошел дальше.

Я 30 лет прожила с такой большой личностью, а сегодня у меня пустой дом и маленькая собачка, которую подарили друзья мужа. Мне очень тяжело идти на кладбище, потому что для меня его там нет. Я верю, что смерть – это не конец, что есть жизнь после,

– сказала Маргарита.

Сегодня ей и детям очень не хватает интеллектуальных разговоров с мужем, его советов и наставлений, чрезвычайного умения выслушать и услышать. До сих пор семью поддерживают побратимы Валерия Гудзя, офицеры и солдаты, которые служили под его командованием, проезжают сотни километров с фронта, чтобы быть рядом в годовщину гибели.

Маргарита поделилась, что вместе с мужем они мечтали о доме, в который когда-то будут приезжать дети и внуки. Летом 2021 года даже залили фундамент семейного дома, но офицерский долг и верность Украине Валерий Гудзь поставил выше, чем собственную жизнь.



Офицер до последнего защищал Украину / Фото предоставлено 24 Каналу

"Все его мечты о старости однозначно были связаны с семьей и домом, но он никогда бы не смог жить в тылу, пока нога российского оккупанта топчет нашу землю. Без сомнения, сегодня Валерий был бы на фронте. Никогда бы не нашел покоя в штабе или кабинете, потому что должен был быть там, где тяжелее всего, где идут бои", – поделилась его жена.

На протяжении всего разговора в словах Маргариты удивительным образом сочетаются невероятная любовь с глубокой болью. Она с улыбкой вспоминает первое свидание с мужем, рождения сына и дочери, но едва сдерживает слезы, когда говорит об убитых Россией детях и раненых военных. Говорит, что ее муж никогда бы этого не принял и не простил.

А напоследок Маргарита Гудзь благодарит за наш разговор, за все те воспоминания, которые вынырнули в ее сердце и добавляет: "Спасибо за это время, потому что когда мы говорили, мой муж снова побыл для меня живым...".