"Мальчик, которого обидели": в 47-й бригаде ответили на критику и обвинения Маркуса

Бывший главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус опубликовал видео, в котором раскритиковал руководство бригады и рассказал о конфликтах с Иваном Шаламагой. Пресс-офицер бригады уже отреагировала на критику и назвала военного "обиженным мальчиком".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-офицера 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Анастасии Блищик.

Что этому предшествовало Валерий Маркус внезапно появился на публике и рассказал о конфликте с руководством 47 ОМБр

Что говорят в 47-й бригаде об обвинениях Маркуса

Блищик отметила, что не может игнорировать заявления Маркуса, ведь, по ее словам, он ведет себя как "обиженный мальчик". Так, пресс-офицер рассказала, что присоединилась к 47-й бригаде 4 декабря 2022 года. Как утверждает Блищик, во время второй встречи Маркус попросил ее выключить телефон, "чтобы рассказать о том, как он снимал с должности командира полка, о спорах с Иваном Шаламагой и о том, что командир бригады – это просто человек, который стоит на должности".

Военная отметила, что тогда была удивлена действиями сержанта, ведь он ей доверил конфиденциальную информацию, несмотря на то, что она только начала работать в подразделении. Блищик предположила, что Маркус это мог сделать, чтобы якобы "иметь благосклонность", "быть лидером в глазах новобранцев" и сформировать группу "своих людей".

Так, на тот момент ты не мог быть просто военнослужащим, ты обязательно должен был быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги". И та, и другая категория людей разговаривали между собой тихо и избегали "людей" своего оппонента. Я на тот момент продолжила занимать нейтральную сторону и изо всех сил хотела примирения двух создателей "Магуры", на чем же акцентировала во время каждой встречи с Валерием,

– поделилась Блищик.

Пресс-офицерка добавила, что во время формирования подразделения посоветовала Маркусу заняться делами бригады, из-за чего "была записана в список врагов". По словам Блищик, именно эти слова потом неоднократно припоминал ей военный.

Блищик сообщила, что 2 января 2023 года были созданы страницы 47-й ОМБр в соцсетях. Пресс-офицер обсуждала эту идею непосредственно с Маркусом, и он ее поддержал, однако как на это отреагировал комбриг и поддерживал ли он это – военная не знает.

Во всех бригадах создают страницы конкретно под новый номер, чтобы в случае перевода, смерти, демобилизации ... Это все можно было передать людям, которые должны продолжать работу. Потому что артиллерист не забирает с собой пушку домой, он оставляет ее собратьям. Та же ситуация и с официальными страницами бригады. Зато страница нашего телеграм-канала принадлежала исключительно Маркусу,

– сообщила пресс-офицер бригады.

В фейсбуке и инстаграме, как добавила пресс-офицер, главным администратором также был Маркус. В то же время Блищик утверждает, что в других бригадах такого не встречала. По мнению пресс-офицера 47-й бригады, Маркусу было важно иметь медийную составляющую.

Служба для Блищик не была простой, поэтому за полтора месяца от начала службы она поехала в командировку в Минобороны. Тогда Маркус заявил, что она якобы "предала Магуру". Однако, вернувшись из командировки, Блищик лишь однажды встретилась с Маркусом, тогда сержант извинился, но больше не общался с пресс-офицером.

В июне, когда продолжалось контрнаступление, у бригады действительно появился продюсер. По словам Блищик, он не был сторонником Маркуса, поэтому между ними сразу вспыхнули конфликты.

На самом деле это прекрасный, образованный, творческий и уравновешенный человек, с которым мы быстро нашли язык. И я рада, что после полугода службы в 47-й бригаде, он уже занял очень уважаемую должность и развивается вне бригады, донося очень важные месседжи. Кстати, информацию на страницах Маркуса о том, что мы вынуждены создать новые, обнародовал именно этот продюсер, который оставался еще там в админах. И на его просьбу передать полный доступ к старым страницам – он получил отказ от блогера,

– отметила Блищик.

Военная отметила, что страницу 47-й бригады развивало только 3 человека, которые прилагали много усилий. За 6 месяцев телеграм-канал набрал 50 тысяч подписчиков, а "Магура" стала третьей в рейтинге бригадных страниц. Блищик отметила, что для продвижения страницы не покупали рекламу.

"Всего три человека делали реальную работу и работали в интересах всей бригады, не имея возможности на нормальный отпуск. Мы наконец смогли показать достойных людей и продолжаем делать это сейчас. Но самое главное – нас начал уважать даже враг. И это также заслуга пресс-службы бригады и воинов, благодаря которым мы можем демонстрировать эти бои", – отметила пресс-офицерка.

Резюмируя, Блищик заявила, что не поддерживала Маркуса и не была его сторонницей. Именно поэтому, по ее словам, и начался хейт ее, как пресс-офицера 47-й бригады.