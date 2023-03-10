Залужный, Резников и Буданов пришли попрощаться с Да Винчи на Майдан

В Киеве 10 марта прощаются с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло. Герой Украины погиб с оружием в руках в бою под Бахмутом.

"Да Винчи" похоронят 10 марта в Киеве. Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Попрощаться с Героем пришел президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Последнюю дань уважения "Да Винчи" отдала и Санна Марин – премьер-министр Финляндии. Она прибыла в украинскую столицу с официальным визитом.

Также на прощании увидели:

Валерия Залужного – Главнокомандующего ВСУ;

Кирилла Буданова – главу ГУР МО;

Алексея Резникова – министра обороны Украины.



Буданов и Залужный на прощании с Да Винчи / Фото Валентины Полищук для 24 Канала



Резников на прощании с Да Винчи / Фото с телеграм-канала Сергея Стерненко

Зеленский наградил "Да Винчи"

Зеленский посмертно наградил Да Винчи "Крестом боевых заслуг". Награду украинский лидер передал Оксане Коцюбайло – матери погибшего Героя.

Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству,

– сказал президент.

Владимир Зеленский и Санна Марин возложили цветы к гробу "Да Винчи".