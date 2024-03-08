Там оружие: какое значение для Украины будет иметь новая должность Залужного
7 марта стало известно, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Теперь свое согласование должна предоставить британская сторона.
В общем, у Валерия Залужного после отставки было два варианта. О них 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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По словам Тизенгаузена, Залужный мог уйти из Вооруженных Сил Украины и заниматься своим здоровьем, или начать дипломатически-политическую карьеру, сценарий которой сейчас более вероятен.
В общем – это именно та должность, где должен находиться бывший главком.
"Залужный сейчас там, где дают оружие. Где есть возможность передавать образцы более дальнобойных ракет и не только. Где можно договариваться о получении оружия. И его там хорошо знают, а он знает, что конкретно просить для Украины и как это делать. А Великобритания, как Франция, может стать примером для заокеанских партнеров по поводу передачи оружия", – отметил он.
Политтехнолог отметил, что Валерий Залужный сможет удачно проявить себя на этой должности.
Что известно о вероятном назначении Залужного: основное
- 7 марта министр обороны Великобритании находился с визитом в Украине. Тогда же Владимир Зеленский в традиционном обращении рассказал, что согласовал кандидатуру Залужного на должность посла.
- По словам главы государства, генерал говорил ему именно о дипломатическом пути в продолжении карьеры. "Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман", – добавил Зеленский.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже имел разговор с бывшим главкомом и отметил, что тот имеет профильное образование – получил диплом магистра по специальности "Международные отношения". По словам Кулебы, это назначение является логичным шагом.