Валерий Залужный получил звание Почетного гражданина Киева
Бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание Почетного гражданина Киева. Торжественное событие состоялось во время заседания сессии Киевского горсовета.
О присвоении почетного звания Валерию Залужному стало известно на пленарном заседании сессии Киевского городского совета 8 мая 2024 года. О вручении генералу Почетного гражданина Киева объявил городской голова Виталий Кличко, сообщает 24 Канал.
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Кличко наградил Залужного почетным званием дома у Лины Костенко
По словам Кличко, Лина Костенко и Валерий Залужный являются настоящими авторитетами как для киевлян, так и для всех украинцев.
Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины,
– подчеркнул киевский городской голова.
Виталий Кличко отметил, что он был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны.
Чем сейчас занимается "Железный генерал"
- Валерий Залужный, который уже является почетным гражданином Яворова на Львовщине, был главнокомандующим ВСУ до того, как его заменил на посту Александр Сырский.
- После непродолжительного отдыха Валерия Федоровича, президент Зеленский согласовал его на должность посла в Великобритании. Залужный рассказал, что сам очень хотел работать в дипломатии.
- Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба высказался о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании. По его словам, у генерала душа больше лежит к дипломатии и международным отношениям.
- По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Валерий Залужный должен начать свою дипломатическую деятельность уже в ближайшее время, после решения некоторых логистических составляющих.
- Недавно Валерий Федорович впервые за долгое время написал пост в соцсети. Он похвастался результатами меткой стрельбы из пистолета: с 25 метров попал в гильзу. Пользователи соцсети очень обрадовались возвращению генерала в публичное пространство.