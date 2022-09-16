Накануне там прогремели до 20 взрывов: где расположены русские Валуйки – показываем на карте
В российских Валуйках в ночь на 16 сентября прогремели мощные взрывы. Вероятно, российские оккупанты снова обстреляли сами себя, пытаясь бомбить Харьковскую область.
Где расположены Валуйки
После "хлопка" в городе в Белгородской области пропал свет. Где расположены Валуйки – объясняет 24 канал.
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Валуйки расположены недалеко от границы с Украиной. На видео с места происшествия видно, что свет исчезает в момент "вылета". Вероятно, вражеские солдаты обстреливали Харьковскую область, но ракеты еще раз "отказались" лететь в Украину и упали на территории россии. Однако сами оккупанты пытаются обвинить во всем Вооруженные Силы Украины.
Где расположены Валуйки / карта
Что придумывают россияне
Пропагандисты и губернатор Белгородской области вячеслав гладов лживо заявили о том, что "украинские военные обстреляли" Валуйки. Мол, сработало ПВО, но есть разрушение.
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По словам оккупантов, повреждения получила подстанция, 8 частных жилых домов и несколько автомобилей.
В общей сложности раздалось около 20 взрывов. Местные жители изрядно испугались. Они жаловались в соцсетях из-за исчезновения света. При этом раньше их очень веселило, когда оккупанты обстреляли ТЭС в Харьковской области и во многих городах Украины исчез свет.
Смотрите видео взрывов в Валуйках:
Обратите внимание! Днем 16 сентября мощный взрыв прогремел в Херсоне возле здания ОГА. Эпицентр происшествия случился в Апелляционном суде, где сидело руководство захватчиков. Пропагандисты уже сообщили о пострадавших "чиновниках".
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