На Ровненщине водитель наехал на женщину с месячным младенцем, ребенок умер, – полиция

В Ровненской области в городе Вараш 21 января произошло смертельное ДТП. Водитель сбил 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с детской коляской.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровненской области. К сожалению, несмотря на старания врачей, жизнь ребенка спасти не удалось.

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Что известно о ДТП в Вараше

Следователи установили, что 21 января, около 16:45 на улице Парковой в Вараше 49-летний водитель автомобиля Dacia наехал на 32-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детской коляской. В результате удара младенец выпал из коляски.

Ребенка госпитализировали в реанимацию. Впрочем, жизнь мальчика, которому исполнился всего месяц, спасти медикам не удалось: ориентировочно через час он умер,

– говорится в сообщении.

В Вараше водитель наехал на женщину с месячным младенцем / Фото Полиции

По предварительной информации женщина не травмировалась, впрочем, медики проводят обследование.

Правоохранители рассказали, что согласно результатам исследования, водитель был трезв. Он рассказал, что не успел среагировать, ведь отвлекся на телефонный звонок.