Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненської області. На жаль, попри старання лікарів життя дитини врятувати не вдалося.

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Що відомо про ДТП у Вараші

Слідчі встановили, що 21 січня, близько 16:45 на вулиці Паркові у Вараші 49-річний водій автомобіля Dacia наїхав на 32-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході із дитячим візком. Внаслідок удару немовля випало з візка.

Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер,

– йдеться у повідомленні.

У Вараші водій наїхав на жінку з одномісячним немовлям / Фото Поліції

За попередньою інформацією жінка не травмувалася, втім, медики проводять обстеження.

Правоохоронці розповіли, що згідно з результатами дослідження, водій був тверезий. Він розповів, що не встиг зреагувати, адже відволікся на телефонний дзвінок.