Владыка рассказал, как Варфоломей студентом "чистил" холодильник митрополита Владимира

Действующий архиепископ Константинополя и Вселенский патриарх Варфоломей I дружил со 121-м митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром (Сабоданом). В студенческие годы он даже "чистил" холодильник предстоятеля УПЦ МП.

Об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр во время закрытой презентации Мазепинского Евангелия, которая проходила в "Доме митрополита".

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Что следует знать Впервые Патриарх Варфоломей посетил Украину в 1997 году. Он приезжал на симпозиум "Экология, религия и окружающая среда", поскольку интересовался экологическими проблемами. За это он даже получил неформальное прозвище "зеленый патриарх". В 2008-м третий президент Украины Виктор Ющенко провозгласил курс на создание в стране независимой от РПЦ поместной церкви. В том же году он пригласил патриарха по случаю 1020-летия крещения Руси. В третий раз патриарх Варфоломей приезжал в Украину в августе 2021 года.

Какие отношения были у митрополита Владимира и патриарха Варфоломея

В 1984-1987 годах Блаженнейший Владимир был Патриаршим экзархом Западной Европы. В 1987-1996 годах он руководил делами Московской патриархии. С 1992 года и до своей кончины в 2014 году Блаженнейший митрополит Владимир был предстоятелем УПЦ МП.

Действующий архиепископ Константинополя и Вселенский патриарх Варфоломей І учился в Папском Восточном институте в Риме, а также в высших учебных заведениях Швейцарии и Мюнхена. В 1991 году он стал архиепископом Константинополя, Нового Рима и Вселенским патриархом.

Патриарх Варфоломей еще студентом приходил "чистить" холодильник митрополита Владимира, когда тот был экзархом в Западной Европе. У них очень хорошие были отношения,

– рассказал владыка Александр.

Патриарх Варфоломей и предстоятель УПЦ МП Владимир Сабодан / Фото Союза православных журналистов

Накануне мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины Вселенский патриарх Варфоломей I посетил Киев. С 20 по 24 августа он провел 30 мероприятий – от личных встреч до многотысячного богослужения в Святой Софии, отметил архиепископ Евстратий Зоря в фейсбуке.

Во время презентации Мазепинского Евангелия, Зенон Коваль, экс-посол франкоязычных правительств Бельгии, вспомнил, как познакомился со Вселенским патриархом 24 августа в Мариинском дворце во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины. По его словам, архиепископ Константинополя свободно читает и говорит по-французски.

Я имел удовольствие с ним познакомиться в Мариинском дворце. Все разговаривали с ним по-английски. Я подошел и решился заговорить по-французски. И он на таком красивом французском ответил. Такая сердечная беседа состоялась,

– отметил дипломат.

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Кратко о визите в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея