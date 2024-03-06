Стычки под польским парламентом: в Варшаве во время протеста задержали десятки человек, есть раненые

Днем 6 марта польские фермеры развернули новую акцию протеста в Варшаве, демонстрируя антиукраинские плакаты и лозунги. Известно, что во время митинга аграриев произошли серьезные столкновения.

Ранее сообщалось, что в Варшаве началась масштабная забастовка польских фермеров. Они применяли сирены, файеры, в частности, в городе раздавались взрывы петард.

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В результате столкновений есть раненые

Полиция Варшавы сообщила, что во время большого протеста фермеров в Варшаве произошли столкновения под зданием польского парламента.

Правоохранители сообщили, что часть митингующих пыталась пройти сквозь барьеры, которые загораживали помещение Сейма Польши, однако полиция помешала им это сделать.

Сообщается, из-за физической агрессии части митингующих правоохранители вынуждены были применить меры принуждения к людям, которых просили вести себя в соответствии с законом.

В то же время они заявили, что являются нейтральными в этой ситуации.

Полиция не является стороной в текущем споре, из-за которого происходят протесты,

– добавили правоохранители.

Корреспонденты hromadske обнародовали кадры с места событий.

В Варшаве во время протеста между полицией и митингующими возникли столкновения: смотрите видео

Что известно о пострадавших

Полиция также сообщила, что в правоохранителей бросали брусчаткой. Ряд полицейских в результате этого были ранены.

Более того, правоохранители задержали несколько десятков человек.

По данным RMF FM, каждые несколько минут из громкоговорителей можно услышать призывы полиции к фермерам разойтись. Но протестующие заявили, что пока не намерены прекращать акцию протеста.

Какая сейчас информация о протесте известна: основное