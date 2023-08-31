Шикуют, не зная границ: дети российской "элиты" отдыхают в Европе, несмотря на санкции
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Пока Запад пытается вводить санкции против российских представителей власти и олигархов, дети так называемой российской "элиты" ни в чем не отказывают и даже посещают дорогие курорты Европы. Так, на одном из них была замечена дочь подсанкционного российского олигарха Андрея Скоча – Варвару.
Компанию девушке составит никто другой, как сын вице-премьера страны-агрессорки Евгений Мантуров. Его отец также под санкциями стран Запада.
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Дети подсанкционных россиян строят в Европе
Стоит отметить, что 21-летняя Варвара Скоч стала самым молодым российским миллиардером по недавнему рейтингу Forbes. Имея состояние, оцененное в 2,3 миллиарда евро, она достигла значительного финансового успеха в чрезвычайно молодом возрасте.
Варвара также дочь известного олигарха и депутата госдумы от "Единой России" - Андрея Скоча. Он также признан соратником российского диктатора Владимира Путина. Однако следует отметить, что и отец, и дочь попали под санкции США.
Несмотря на торгово-экономические ограничения, Варвара продолжает вести роскошный образ жизни. В настоящее время девушка находится в романтических отношениях с 25-летним Евгением Мантуровым, отец которого занимает должность вице-премьера России и находится под санкциями.
После начала полномасштабной войны в Украине дочь олигарха и сын вице-премьера наслаждались горнолыжной поездкой в Швейцарию и пляжным отдыхом на Сейшельских островах.
Варвара Скоч и Евгений Мантуров строят, находясь под санкциями Запада / Фото Bild
Согласно недавнему отчету Forbes, количество долларовых миллиардеров в России возросло до семи. Этот беспрецедентный рост можно объяснить действующими экономическими санкциями, заставившими российских олигархов стратегически передавать свое состояние членам семьи или лицам, которым они доверяют.
Санкции против России: последние новости
- Недавно Соединенные Штаты ввели санкции против известных российских олигархов Михаила Фридмана и Питера Авена. По предварительным данным, после начала широкомасштабного вторжения эти оба лица искали убежища по миру, бежав из России.
- Также Италия объявила о приостановка выдачи "золотых" виз для состоятельных лиц из России и Белоруссии. Эти визы, позволявшие инвесторам получить вид на жительство в стране, сейчас приостановлены, что являются неприятной новостью для российского сообщества.
- В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что она разочарована санкциями против России. По ее словам, они не дают того эффекта, которого ожидали на Западе.