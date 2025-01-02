На войне погиб воин с Тернопольщины Василий Болдак

На войне погиб уроженец Почаевской общины Василий Болдак. Воин получил ранение несовместимое с жизнью.

Печальную весть сообщили в Почаевском городском совете, пишет 24 Канал.

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Василий Болдак погиб на войне

Защитник Василий Болдак родился в 1966 году в селе Лосятин, что на Тернопольщине.

"Выполняя свой воинский долг погиб мужественный солдат Болдак Василий Лукьянович, 1966 г.р. уроженец с. Лосятин", – говорится в сообщении.

Указывается, что 28 декабря 2024 года защитник получил ранение несовместимое с жизнью, в результате минометного обстрела на территории Запорожской области. В Почаевском городском совете сообщали, что тело погибшего будет доставлено и похоронено 31.12.2024 года на территории Днепропетровской области в с. Великомихайловка.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Вечная память и слава Герою!