"Жизнерадостный и светлый человек": на фронте погиб Василий Довбуш, бывший работник ТРК "Люкс"

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. На фронте погиб военный и бывший работник ТРК "Люкс" Василий Довбуш.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ведущей "Люкс ФМ" Дианы Луцишин и информацию от коллег военного.

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Как погиб военный Василий Довбуш

Василий Довбуш родился 17 января 1991 года. В телерадиокомпании "Люкс" он работал с сентября 2015 года по сентябрь 2019, в частности занимался монтажом и видеодизайном на 24 Канале, а также на сайте.

Ведущая Диана Луцишин вспоминает военного как очень яркого и светлого человека. Она отмечает, что гибель Василия просто не укладывается в голове.

Невероятный, крутой и очень жизнерадостный наш Василий Довбуш…

– написала Луцишин.



Василий Довбуш погиб на фронте / Фото из фейсбука Дианы Луцишин

Она также сообщила, что военный погиб 6 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. Родных и близких Героя уже известили о трагической вести.

"Все, кто его знали, вспомните добрым воспоминанием и молитвой. И, конечно, улыбкой, потому что Василий всегда улыбался. Светлая и вечная память Герою", – отметила Диана Луцишин.

Ведущая отметила, что все детали относительно чина похорон сообщит позже.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям Василия Довбуша из-за гибели защитника на линии боевого соприкосновения.