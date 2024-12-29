На рождественские праздники за Украину пал 30-летний Герой из Тернопольщины Василий Ющишин

Украина продолжает терять лучших сыновей в борьбе за ее свободу и независимость. Стало известно о гибели Василия Ющишина.

26 декабря 2024 года в населенном пункте Александровка Ахтырского района Сумской области погиб Василий Ющишин, передает 24 Канал со ссылкой на Чертковскую районную государственную администрацию.

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Что известно о трагедии

30-летний Василий Ющишин проживал в селе Нижборки Васильковецкой общины. Как сообщает Тернопольская епархия ПЦУ, мужчина с началом полномасштабной войны стал на защиту Украины, преданно защищая ее от агрессора.

Его молодая жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания в результате удара беспилотника.

24 Канал выражает соболезнования всем, кто знал погибшего. Вечная память!

К слову, недавно стало известно о гибели 18-летнего Сергея Капитулы с Волыни. Военный погиб 8 месяцев назад от травм, полученных при исполнении воинского долга. Сергей служил в 100 отдельной механизированной бригаде, а пал еще 28 апреля 2024 года в районе Новокалиново Донецкой области.